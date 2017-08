Liviu Pop: Până în septembrie 2018 vom schimba Legea Educației

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat joi, la Cluj, în cadrul Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din România (FOSR), că Legea educaţiei va intra, din septembrie, într-un proces de modificare, urmând ca peste un an, în septembrie 2018, să fie înaintată Parlamentului.



"Nu vreau să discut de Legea educaţiei naţionale pentru că sunt în Cluj, respect acest oraş şi premier, atunci când s-a angajat legea răspunderii pe Legea educaţiei naţionale, era actualul primar al Clujului. Dar vă asigur că, începând cu 1 septembrie, veţi fi parte a procesului de modificare a Legii educaţiei naţionale, exact cum am spus în programul de guvernare. Avem deschisă fişa de proiect, în aşa fel încât în septembrie anul viitor, după ce facem o analiză temeinică a ceea ce s-a întâmplat şi în cei şase ani de zile de implementare şi ce am avut înainte, cu experţi din universităţi, Academie, organizaţiile studenţeşti, federaţiile sindicale, vom finaliza proiectul de lege în septembrie anul viitor, când îl vom lansa către Parlament, un document care va atinge o bună parte dintre punctele pe care dumneavoastră le-aţi menţionat", le-a spus ministrul studenţilor participanţi la forum.



În declaraţia sa, Liviu Pop s-a referit şi la cele 30 de cămine studenţeşti care urmează să fie construite.



"Săptămâna aceasta am lansat licitaţia pentru primele 7 cămine din cele 30. Am spus în programul de guvernare că facem cămine. Universitatea din Galaţi, Arad, Timişoara, Ploieşti, Piteşti, Constanţa şi Bacău au documentele bine făcute; celelalte universităţi urmează să aducă documentele în aşa fel încât să intre în licitaţie şi, până la final de mandat, aşa cum ne-am angajat, să finalizăm aceste cămine studenţeşti", a menţionat ministrul Educaţiei.



În context, Liviu Pop a amintit şi de faptul că, în România, miniştrii de profil au avut cele mai scurte mandate.



"E o funcţie cu mandatul cel mai scurt la nivelul UE. În ultimii 27 de ani, în medie, un ministru al Educaţiei a stat 6 luni, suntem pe primul loc din punct de vedere al mandatului. Este important ca în acest interval scurt să luăm măsurile pas cu pas", a menţionat Liviu Pop.



Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) desfăşoară, în perioada 9-17 august, la Cluj-Napoca, a 12-a ediţie a Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din România (FOSR). La manifestare participă peste 500 de reprezentanţi ai studenţilor din întreaga ţară, iar la festivitatea de deschidere de joi au participat, printre alţii, ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, ministrul Consultării Publice şi al Dialogului Social, Gabriel Petrea, Ecaterina Andronescu - preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului României, Bogdan Costin Murgescu - preşedintele Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), reprezentanţi ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), Consiliul Tineretului din România (CTR), Consiliului Naţional al Elevilor din România (CNE). AGERPRES