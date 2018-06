„Perspective interdisciplinare”, eveniment ce reuneşte la Palatul Parlamentului, peste 4.500 de participanţi

Ajuns la cea de a şasea ediţie, Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va configura şi anul acesta, la Palatul Parlamentului, în perioada 7-9 iunie, cel mai mare eveniment al cercetării ştiinţifice medicale din România. Intitulat generic „Perspective interdisciplinare” congresul se va axa pe diagnosticul şi tratamentul patologiilor de la graniţa dintre specialităţi, reunind totodată peste 4.500 de participanţi din ariile medicale şi ale cercetării ştiinţifice aferente.

Iniţiere. Evoluţie. Excelenţă. Acestea sunt cele trei coordonate sub auspiciile cărora va debuta (joi, 7 iunie, ora 10) acest amplu eveniment academic menit să pună în valoare ultimele noutăţi ale cercetării ştiinţifice medicale la nivel mondial. Zeci de sesiuni ştiinţifice şi peste 200 de lucrări originale , realizate şi prezentate de către elite ale medicinei româneşti şi mondiale, vor conecta medicina românească în tot ansamblul său la cele mai noi tehnici de abordare clinică multidisciplinară. Vor fi prezente somităţi ale medicinei din Germania, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Olanda, Bulgaria, Croaţia, Republica Moldova şi România.

„Cea de-a VI-a ediţie a Congresului UMF „Carol Davila” din Bucureşti reconfirmă ideea de tradiţie a acestui eveniment şi, în acelaşi timp, reflectă, poate mai mult ca oricând, faptul că munca într-o echipă unită , aspiraţiile şi dorinţa continuă de perfecţionare au ca rezultat performanţa ştiinţifică” a declarat Acad. Ioanel Sinescu, Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Preşedintele Congresului. La rândul său, prof.dr. Dragoş Vinereanu, prorector al UMF “Carol Davila” şi co-preşedinte al Congresului a menţionat că „în 2013 debuta o iniţiativă considerată riscantă la acel moment, şi anume, primul congres al UMF Carol Davila. Obiectivul principal era reprezentat de integrarea interdisciplinară a cunoştiinţelor medicale din diferite specialităţi, cu scopul de a stabili recomandări clare în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul pacientului cu multiple boli. Totodată, urmăream creşterea rolului educaţional al universităţii către medicii de diferite specialităţi. Anul acesta, la a şasea ediţie, considerăm acest congres un real succes. Cu peste 4.500 de participanţi, academicieni, profesori, medici de diferite specialităţi, medici rezidenţi, studenţi, acest amplu eveniment are un caracter unic la nivelul mediului universitar și academic din România”.

Şase titluri Honoris Causa

Creditat cu 11 puncte EMC (Educaţie Medicală Continuă) de către Colegiul Medicilor din România, Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti-“Perspective interdisciplinare” reuneşte la Bucureşti peste 4.500 de participanţi, studenţi, medici rezidenţi, medici de familie şi medici specialişti. Prezentările lucrărilor ştiinţifice se vor desfăşura simultan în cinci săli ale Palatului Parlamentului.

„Am reuşit , şi de această dată, să aducem laolaltă personalităţi de renume mondial, adevăraţi lideri de opinie în domeniul pe care îl reprezintă. Similar ediţiilor anterioare, prezenţa acestora va spori valoarea ştiinţifică a evenimentului. Cu prilejul acestui eveniment, Universitatea noastră îşi consolidează punţi de colaborare ştiinţifică şi profesională cu mari centre de cercetare ale lumii, poziţionându-se astfel în ierarhia mondială universitară” a precizat Acad. Ioanel Sinescu.

Deshiderea oficială a Congresului, ce va avea loc, mâine seară, în Sala I.C.Brătianu, începând cu ora 18, va fi urmată de acordarea a trei titluri Honoris Causa : Prof. Dr. Marianne Pavel - Chair of the Division of Endocrinology at the Department of Medicine 1 at the Friedrich Alexander University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Prof.Dr. Peter Mulders- Professor and Chairman of Urology, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, The Netherlands şi Prof.Dr. Pierre Hoffmeyer - Director Department of Surgery, Faculty of Medicine, University of Geneva, Switzerland. De asemenea, vineri seara va avea loc o a doua ceremonie de acordare a altor trei titluri Honoris Causa pentru Prof.Dr. Claude Vigneron – Professor Emeritus, University of Lorraine, Faculty of Pharmaceutical Sciences, France, Prof.Dr. Gheorghe Petru Ghidirim - Member of the Academy of Sciences of Moldova, university professor and Head of “Nicolae Anestiadi” Surgery Chair Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy, Republic of Moldova şi Prof.Dr. Adrian Mark Kynaston Thomas - Chairman of International Society for the History of Radiology, London, UK.

“Competiţia Tânărului Cercetător”

Dincolo de complexitatea lucrărilor ştiinţifice ce vor fi prezentate, Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” înscrie în programul ştiinţific şi “Competiţia Tânărului Cercetător” care presupune prezentarea celor mai bune 6 lucrări din 5 specialităţi: Medicină Generală, Farmacie, Specialităţi preclinice, Specialităţi medicale şi Specialităţi chirurgicale. Lucrările au fost submise de către cercetători în vârsta de pînă la 35 de ani. Potrivit organizatorilor, accentul se pune în continuare pe cercetare, încă de la începutul carierei tinerilor medici, implicarea acestora fiind din ce în ce mai mare în acest domeniu. Fapt constatat și prin trimiterea unui număr de 36 rezumate pentru Sesiunea Tineri Cercetători și pentru cele 186 de postere electronice din cadrul manifestării ştiinţifice.

„Pe lângă obiectivul iniţial, de abordare a pacientului din perspectiva interdisciplinară, un alt obiectiv devenit din ce în ce mai pregnant este acela de a pune la dispoziția tinerilor cercetători și medici oportunitatea de a-și prezenta lucrările științifice, de a le discuta în plen in cadrul competitiei dedicate Tânărului cercetător, de a face schimb de experiență cu specialişti din România şi din străinătate. În acest fel congresul contribuie la formarea unei comunități medicale de elită. Trebuie întodeauna să avem în minte faptul că o cercetare ştiinţifică aprofundată stimulează ideea de progres a unei naţii. O astfel de manifestare ştiinţifică, cum este acest congres, s-a dezvoltat în acest sens, ca parte integrantă a cunoaşterii” a subliniat prof.dr. Dragoş Vinereanu.

Congresul UMF “Carol Davila” din Bucureşti, eveniment cu un important rol educaţional pentru comunitatea medicala din România, a reunit în primele cinci ediţii (2013, 2014, 2015, 2016 și 2017), peste 13.100 de participanţi, 670 de lectori (membri ai Academiei Romane, profesori, conferenţiari, medici) şi 28 invitaţi străini, reputaţi profesori de renume internaţional, cărora le-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa. Dacă primele sesiuni ştiinţifice vor debuta joi, 9 iunie, ora 10, la Palatul Parlamentului, ceremonia oficială de deschidere a Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti-“Perspective interdisciplinare” va avea loc la ora 18, în sala I.I.C.Brătianu a Palatului Parlamentului unde sunt aşteptaţi invitaţi de prestigiu din instituţii de învăţământ superior din România, precum şi din importante instituţii de stat.