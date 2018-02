100 de personalităţi franceze, contra violenţelor comise asupra femeilor

O sută de personalităţi franceze, în rândul cărora se numără actriţa Sandrine Bonnaire, cântăreaţa şi actriţa Vanessa Paradis şi scriitoarea Leila Slimani au lansat marţi un apel public în favoarea strângerii de fonduri pentru femeile care sunt victime ale violenţei. Iniţiativa franceză, intitulată #MaintenantOnAgit (#AcumAcţionăm), se inspiră din celebra mişcare americană Time's Up, demarată de un grup de actriţe de la Hollywood în urma izbucnirii scandalului Weinstein, informează AFP.



"Suntem îngrijorate: dacă au un anturaj nepotrivit, femeile sunt vulnerabile în faţa justiţiei. Este timpul să acţionăm. Împreună, să le susţinem pe cele şi pe cei care lucrează în mod concret pentru ca nimeni să nu mai spună niciodată #MeToo. Să donăm împreună!", se afirmă în apelul lansat de Fundaţia femeilor şi publicat în cotidianul francez Liberation, semnat de actriţe şi cântăreţe celebre, precum Vanessa Paradis, Anna Mouglalis, Adele Haenel, Camelia Jordana şi Julie Gayet - iubita fostului preşedinte socialist francez Francois Hollande.



Denumită #MaintenantOnAgit, această mişcare, la care participă şi scriitoarea franco-marocană Leila Slimani şi regizoarea franco-americană Tonie Marshall, are ca scop strângerea de fonduri ce vor fi donate unor asociaţii care oferă asistenţă juridică femeilor care sunt victime ale violenţelor sexiste şi sexuale.



Noua mişcare are ca simbol o panglică albă, pe care semnatarele textului publicat marţi vor să o transforme într-o emblemă la gala de decernare a premiilor Cesar, cele mai importante trofee din cinematografia franceză. Ceremonia va avea loc vineri seară şi va fi prezidată de Vanessa Paradis.



Anne-Cecile Mailfert, preşedinta Fundaţiei femeilor, care s-a inspirat din activitatea de strângere de fonduri demarată de mişcarea Time's Up în urma scandalului Weinstein, la care s-au raliat aproape 300 de personalităţi din cinematografia americană, a dezvăluit că obiectivul iniţiativei franceze este "acela de a strânge 1 milion de euro".



"'Acum acţionăm' înseamnă 'Acum donăm'. Anumite asociaţii sunt copleşite de volumul mare de muncă. Trebuie să înţelegem urgent că lupta contra violenţelor comise asupra femeilor necesită şi mijloace financiare", a explicat ea pentru AFP.



Patru asociaţii au fost selecţionate drept beneficiare ale acestui program: Colectivul feminist contra violului, Asociaţia europeană contra violenţelor comise asupra femeilor la locul de muncă (AVFT), Spaţiul pentru femei Genevieve D. şi Prendre le droit.



Pentru Anna Mouglalis, una dintre semnatarele apelului lansat marţi, "aici nu este vorba despre un efect asemănător modei". "Eliberarea cuvântului trebuie acum să se transpună în acţiuni. Altfel, femeile vor vorbi în vânt", a declarat pentru AFP această actriţă franceză, care a dezvăluit că a suferit ea însăşi de pe urma mai multor agresiuni sexiste.

AGERPRES