Ameninţarea terorismului islamist va persista în Marea Britanie încă 20-30 de ani, estimează fostul director al MI5

Jonathan Evans

Marea Britanie se va confrunta cu problema terorismului islamist decenii de acum înainte, aceasta fiind o problemă 'pentru o generaţie', a estimat fostul director general al serviciului britanic de informaţii interne MI5, Jonathan Evans, într-un interviu acordat postului BBC, preluat vineri de publicaţia The Telegraph.



'Dacă aş fi fost întrebat când am plecat din MI5, în anul 2013, aş fi spus atunci că probabil am trecut de partea cea mai grea a ameninţării al-Qaida. Şi ar fi fost adevărat dacă între timp nu s-ar fi dezvoltat Statul Islamic, cu aceeaşi ideologie şi cu mulţi dintre aceiaşi membri', a afirmat fostul şef al serviciului britanic însărcinat cu securitatea internă.



'Cred că ne vom confrunta încă 20-30 de ani cu ameninţările teroriste şi prin urmare este absolut necesar să perseverăm', a indicat el.



Jonathan Evans a mai atras atenţia că atentatele din Marea Britanie au creat un 'efect de energizare asupra reţelelor extremiste' active în această ţară, o dovadă în acest sens fiind numărul mare atât al atentatelor, cât şi al tentativelor de atacuri teroriste dejucate de autorităţile britanice.



Potrivit comandantului unităţii britanice antitero, Mark Rowley, într-un interval de patru ani până la începutul anului în curs au fost dejucate 13 atacuri teroriste, iar apoi în numai câteva luni alte 10.