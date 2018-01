Cerul senin a revenit deasupra capitalei Chinei!

In urma cu un an, fotografii cu Beijing invaluit in valuri de smog faceau inconjurul lumii. Acum, cerul senin de un albastru surprinzator de bland, a revenit deasupra capitalei Chinei, desi lupta impotriva poluarii este departe de a fi castigata.

"Este ca si cum orasul ar fi renascut la viata", s-a entuziasmat Zou Yi, un locuitoitor al Beijingului care de cinci ani fotografiaza in fiecare dimineata, din balconul apartamentului sau situat la etajul al 13-lea orizontul, poluat sau nu. Potrivit spuselor sale, "in 2017, situatia s-a imbunatatit".

Potrivit Biroului pentru protectia mediului inconjurator, calitatea aerului s-a ameliorat in mod spectaculor, atingand niveluri nemaintalnite de la lansarea masurilor de control a gradului de poluare, in 2013. Cifrele vorbesc de la sine: in ultimele trei luni ale anului trecut, densitatea medie a particulelor fine cu diametrul de 2,5 microni, extrem de periculoase pentru ca patrund in plamani, a scazut cu 53,8% intr-un singur an.

Este efectul, pe de o parte, al aplicarii stricte a legislatiei din domeniul mediului inconjurator si, de pe alta parte, vremea favorabila. Masurile poltiice sunt insa suficiente? Se pare ca nu, din moment ce autoritatile au anuntat un nou val de poluare pentru zilele urmatoare.

Din apartamentul sau situat intr-un cartier de afaceri, Zou isi aminteste de peisajul dezolant care i se deschidea aproape in fiecare zi in fata ochilor, in special iarna cand sistemele de incalzire functionau la maxim. Fost investitor in imobiliare, el a realizat aproape 2.000 de fotografii cu imobile inghitite parte de pacla de un gri mai inchis sau mai deschis a poluarii. "Acum, cand aerul este mai bun, am descoperi un oras plin de culoare, de emotii si de ritm", a afirmat barbatul.

"Putem respira aer curat! Este numai inceputul", a comentat, la randul sau, Tian Yuan, un pensionar in varsta de 65 de ani, venit sa joace table cu prietenii intr-un parc. In ultimii ani, autoritatile chineze au inchis numeroase uzine poluante situate in apropiere de Bejing. Iar in 2017, locuitorii din regiunile invecinate capitalei au fost somate sa renunte la incalzirea cu carbuni in favoarea gazelor naturale sau a curentului electric.