China isi intareste armata! Asia ar trebui sa tremure?

"O armata de clasa mondiala pana in 2050": este visul presedintelui chinez Xi Jinping. Este motiv de ingrijorare pentru vecinii Chinei? In Asia, daca Beijing trezeste ingrijorare printre statele din regiune, acest lucru nu este perceput, totusi, ca o amenintare imediata, raspuns analistii.

Avioane, nave de lupta, armament... In ultimele trei decenii, China a pompat in bugetul apararii tot mai multe fonduri, folosite pentru modernizarea echipamentele invechite. Totusi, armata tarii continua sa fie de trei ori inferioara celei a Statelor Unite. Beijing vrea sa recupereze acest decalaj.

"Sistemul nostru de aparare trebuie modernizat, la fel si armata, astfel ca pana la mijlocul acestui secol sa facem din armata populara o armata de clasa mondiala", a lansat Xi la recentul Congres al Partidului comunist, care a reunit la Beijing peste 2.300 de delegati. Un discurs care, in opinia lui James Char, expert militar la Universitatea de tehnologie din Nanyang, Singapore, se adreseaza elementelor nationaliste.

"In acelasi timp, este un mesaj adresat altor tari, si care indica dorinta Beijingului de a avea o armata la fel de puternica precum economia", aflata acum pe locul doi mondial, a continuat expertul. In general, China a pierdut aproape toate conflictele la care a participat incepand de la mijlocul secolului al 19-lea.

"Mai mult decat orice alta tara, noi visam la o armata puternica. Nu pentru a asupri alte natiuni, ci pentru a ne apara", a declarat Ni Lexiong, profesor la Insitutul de studii si strategii de aparare, din Shanghai. "Rasturnarea regimurilor din Irak si Libia au constituit un argument in plus in favoarea acestui program", a mentionat el.

China nu a mai participat la nici conflict de la razboiul impotriva Vietnamului, in 1979. Dar ea isi intensifica prezenta la nivel international. In acest an, Beijing si-a deschid prima baza din strainatate, la Djibuti. Marina sa militara participa, incepand din 2008, la operatiuni anti-piraterie in largul Somaliei si in Golful Aden.

Pe de alta parte, China are cu India cele mai multe diferende frontaliere. Japonia este enervata de patrulele maritime chineze care navigheaza regulat in apropierea insulelor Senkaku, revendicate de Beijing. Pentru Tokyo, intarirea militara a Chinei reprezinta un pericol "pentru securitate in regiune". In sfarsit, Beijing revendica mare parte a Marii Chinei meridionale, unde tarile riverane (Vietnam, Filipine, Malaysia) au pretentii rivale.

"China nu are veleitati belicoase. Un lucru este insa cert, si anume ca intarirea fortei sale militare antreneaza o cursa a inarmarii in Asia", crede Juliette Genevaz, expert al Institutul de studii strategice de pe langa Scoala militara franceza. "Japonia vorbeste despre reinarmare, Coreea de Sud deplaseaza sisteme antiracheta, iar Vietnam si Filipine si-au majorat cheltuielile pentru aparare".