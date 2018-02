China: Nava militara echipata cu un tun electromagnetic!

Potrivit presei occidentale, China ar fi echipat una dintre navele sale de razboi un tun electromagnetic. In orice caz, asa reiese dintr-o fotograie aparuta in ajun si unde se poate observa o asemenea arma instalata pe o nava de desant din clasa Haiyang Shan.

Daca supozitiile sunt corecte, China devine, astfel, prima tara din lume care a amplasat un asemenea tip de arma pe o nava de razboi in exercitiu.

Preocupari legate de realizarea unui astfel de tun exista nu doar in China, dar si in Statele Unite, Marea Britanie, India si Rusia, dar nu s-a trecut de faza de testare.

Viteza unui proiectil tras de un tun electromagnetic poate atinge 2500 metri pe secunda, ceea ce ar permite acestor arme, daca ele vor intra cu adevarat in dotarea fortelor militare ale diferitelor tari, sa indeplineasca functii specifice rachetelor, inclusiv interceptarea unor tinte inamice. In plus, costurile sunt considerabil mai mici