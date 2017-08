Coaliție incendiară între Iran și talibani

Disprețul mutual față de Statele Unite și ura sinceră contra grupării teroriste Stat Islamic au creat un nou parteneriat de conjunctură, care, până mai ieri, părea imposibil. În încercarea de a-i alunga complet din Afganistan pe americani, liderii șiiți din Republica Islamică Iran s-au aliat cu talibanii sunniți, pe care îi finanțează masiv. Scopul Teheranului este extinderea influenței sale, pe un teritoriu părăsit de trupele SUA.

Influența Iranului, stat care sponsorizează terorismul, crește în mod periculos în Afganistan, acolo unde disprețul comun față de Statele Unite i-a adus de aceeași parte a baricadei pe șiiți iranieni și sunniții talibani, deveniți peste noapte aliați de conjunctură. „Pe măsură ce misiunea NATO, susținută de SUA, s-a extins în Afganistan, iranienii au început să-i sprijine din umbră pe talibani, în încercarea de a-i lovi pe americani și pe aliații lor, prin creșterea costurilor intervenției militarea internaționale”, scrie „The New York Times”. Sub povara unei note de plată tot mai costisitoare, speră iranienii, americanii ar putea părăsi în cele din urmă Afganistanul, adaugă publicația. „Iranul a ajuns să-i considere pe talibani nu doar drept cei mai puțin periculoși dintre dușmanii săi, ci și o forță utilă, comandată de la distanță”, mai scrie ziarul american. Aproximativ 300 de soldați americani s-au întors recent în provincia afgană Helmand, în timp ce Afganistanul se confruntă din nou cu amenințarea talibanilor, reveniți în forță, după ce fostul lider al Casei Albe, Barack Obama, a decretat încetarea misiunii de luptă a SUA în această țară, la sfârșitul anului 2014. „Talibanii încearcă să creeze un ministat – dacă nu cumva au reușit deja acest lucru- în provincia Helmand”, susține jurnalistul Auliya Atrafi, de la BBC-Afganistan, care a făcut un film despre deteriorarea condițiilor de securitate în zona respectivă. Mișcarea politică fundamentalistă sunnită din Afganistan – considerată grupare teroristă de către SUA- încearcă să impună o administrație proprie, legitimă, în zone vaste aflate deja sub influența sa. Taibanii controlează deja sau contestă administrația locală pe 40 la sută din teritoriul afgan. Trupele coaliției conduse de SUA au înlăturat de la putere regimul taliban în anul 2001, la scurt timp după invadarea Afganistanului, ca răspuns la atentatele din 11 septembrie, de pe teritoriul american. Războiul din Afganistan, contra organizației teroriste Al-Qaeda și a susținătorilor săi talibani, avea să dureze apoi până în 2014.

La luptă, alături de Rusia și Pakistan

„Iranul a trimis în Afganistan echipe de asasini și a format în secret spioni, infiltrați apoi în rândurile poliției și în departamentele guvernamentale, în special în provinciile vestice ale țării”, dezvăluie „The New York Times”, citând surse ale executivului afgan, sprijinit de SUA. „Iranul a desfășurat și a intensificat intervenția sa sub acoperire, descoperită în mare parte de abia acum (…) Insurgenții talibani locali primesc arme, bani și instruire din partea Teheranului (…) Comandanți iranieni luptă alături de talibani”, mai scrie ziarul american. Mai mult, potrivit aceleiași surse, iranienii au facilitat o legătură între talibani și Rusia, „asigurând pentru insurgenți fonduri și arme din partea Moscovei”, sub privirile îngăduitoare ale Pakistanului. Provincia afgană Kandahar, „locul de naștere” al talibanilor, se află la granița cu Afganistanul. După toate aparențele, talibanii, Iranul, Rusia și Pakistanul au un obiectiv comun: alungarea totală a trupelor americane din Afganistan.

„Singurul motiv pentru care talibanii cooperează cu Rusia este alungarea SUA din Afganistan”. Insurgent taliban