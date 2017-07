Comemorare a victimelor de la centrul comercial din Munchen la un an de la atac

La un an de la atacul armat comis la un centru comercial din Munchen, în care nouă persoane au fost ucise, victimele au fost comemorate de rude şi politicieni, relatează sâmbătă DPA.



"Atacul comis acum un an a lovit puternic toată Bavaria", a declarat sâmbătă premierul bavarez Horst Seehofer la o ceremonie de comemorare organizată la centrul comercial Olympia, unde a avut loc atacul.



"Niciun chip şi niciun nume nu vor fi uitate", a adăugat Horst Seehofer.



Un tânăr germano-iranian de 18 ani, cu probleme psihice şi adept al ideilor de extremă dreapta, a împuşcat mortal la 22 iulie 2016 nouă persoane într-un mall din Munchen, după care s-a sinucis.



Atacul a lăsat locuitorii din Munchen în stare de şoc timp de mai multe ore. Persoane din peste 70 de locaţii au raportat focuri de armă, iar în alte două cazuri au fost anunţate luări de ostatici - informaţii care s-au dovedit mai târziu false, în condiţiile în care singurul loc în care au fost trase focuri de armă a fost centrul comercial Olympia, notează DPA.



"În pofida groazei pe care am trăit-o pe 22 iulie 2016, sunt veşnic recunoscător pentru omenia (de care s-a dat dovadă)", a afirmat Seehofer, referindu-se la cetăţenii care le-au oferit adăpost celor care fugeau îngroziţi din centrul comercial după atacul armat.



Primarul oraşului Munchen, Dieter Reiter, a declarat că acest gen de atacatori "vor să răspândească neîncredere, frică şi ură", însă acest lucru nu s-a întâmplat nici la Munchen nici în celelalte oraşe afectate de atacuri teroriste în ultimii ani.AGERPRES