Dublu atentat cu bombă la Jakarta. Atacatorii au ucis 3 poliţişti şi au rănit 10 persoane

Doi presupuşi atentatori sinucigaşi cu bombă au ucis trei ofiţeri de poliţie indonezieni şi au rănit zece persoane în două explozii, miercuri noaptea, într-o staţie de autobuz din partea estică a capitalei Jakarta, a precizat poliţia, citată de Reuters. Exploziile au avut loc la distanţă de cinci minute la terminalul de autobuze Kampung Melayu, a adăugat sursa citată.



Purtătorul de cuvânt al poliţiei naţionale, Setyo Wasisto, a declarat că trei ofiţeri au fost ucişi şi că, după examinarea la faţa locului, pare că ar fi fost doi atacatori sinucigaşi cu bombă, nu unul, cum s-a crezut iniţial. Cinci ofiţeri şi cinci civili au fost răniţi, a precizat acesta, care a adăugat că identitatea suspecţilor, ambii bărbaţi, va fi comunicată ulterior.



Indonezia a suferit în ultimele 17 luni o serie de atacuri, majoritatea de nivel scăzut, din partea simpatizanţilor grupării Stat Islamic, dar Wasisto a spus că poliţia nu a confirmat nicio motivaţie islamistă pentru exploziile de miercuri, relatează Agerpres.



Autorităţile din ţara cu cea mai numeroasă populaţie majoritar musulmană din lume sunt îngrijorate de ascensiunea radicalismului, în special de noua generaţie de militanţi inspiraţi de organizaţia Statul Islamic.



În Indonezia au avut loc o serie de atacuri legate de Statul Islamic începând din ianuarie 2016, când patru militanţi au lansat un atac cu bombă şi arme automate în centrul Jakartei. Opt persoane, inclusiv militanţi islamişti, au fost ucise în acel atac.

