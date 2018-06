Guvernul de la Londra a publicat un "plan B" privind frontiera irlandeză

Guvernul de la Londra a publicat joi un 'plan B' pentru găsirea unei soluţii la problema privind frontiera irlandeză după ieşirea Marii Britanii din UE, care prevede o aliniere la normele vamale ale UE până la sfârşitul anului 2021, relatează AFP.



Publicarea planului, denumit 'backstop', are loc pe fondul tensiunilor din cadrul guvernului referitoare la această chestiune, susţinătorii unui Brexit fără compromisuri temându-se că această soluţie va prelungi fără sens ieşirea ţării din UE.



Părând să răspundă îngrijorărilor acestora, 'nota tehnică' publicată joi prevede că această soluţie este 'limitată în timp', până la viitoarele aranjamente cu UE, pe care Londra doreşte să le vadă în vigoare până la sfârşitul anului 2021.



Acest termen depăşeşte cu un an sfârşitul perioadei de tranziţie (decembrie 2020) negociată de Londra pentru a atenua efectele economice ale Brexitului.



Cu toate acestea, planul 'backstop' va fi utilizat doar în cazul în care nu va fi găsită nicio altă soluţie pentru evitarea unei 'frontiere dure' între Irlanda de Nord şi Irlanda.



Negociatorul şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat pe Twitter publicarea acestei propuneri, precizând că ea trebuie studiată pentru a se verifica, între altele, respectarea 'integrităţii' pieţei unice şi a uniunii vamale.



Problema graniţei cu Irlanda este una dintre cele mai dificile în negocierile privind Brexitul din cauza temerilor reintroducerii unei 'frontiere dure' între partea de nord, ataşată Regatului Unit şi care, prin urmare, va părăsi UE, şi partea de sud, Republica Irlanda, care va rămâne membră a UE.



În martie, britanicii au acceptat să includă, în proiectul de acord privind retragerea din UE, opţiunea 'backstop', cel puţin până în momentul prezentării unei soluţii satisfăcătoare.



Guvernul conservator al premierului Theresa May a prezentat, de asemenea, alte două scenarii. Unul, numit 'facilitare maximă', ar fi o soluţie tehnologică menită să menţină fluiditatea schimburilor comerciale cu UE, dar care implică infrastructură fizică la frontieră. Celălalt scenariu se referă la un acord vamal.



Tensiunile în jurul soluţionării acestei probleme au culminat joi dimineaţa cu zvonuri privind o posibilă demisie a ministrului pentru Brexit, David Davis. Downing Street a dat însă asigurări că acesta a discutat cu Theresa May şi că premierul se aşteaptă ca acesta să rămână în funcţie.



Un deputat conservator proeuropean a declarat sub rezerva anonimatului că nota publicată joi este un 'compromis' pentru a evita demisia lui David Davis.



Şefa guvernului britanic s-a întâlnit de asemenea cu alţi membri eurosceptici ai guvernului: ministrul de externe Boris Johnson şi ministrul comerţului Liam Fox.



În plus faţă de problema irlandeză, guvernul britanic urmează să publice o Carte albă cu planurile post-Brexit, în timp ce un summit european este programat pentru perioada 28-29 iunie la Bruxelles.

AGERPRES