Harvey Weinstein a angajat Black Cube pentru a pune capăt acuzațiilor de hărțuire sexuală aduse la adresa lui

În condițiile în care scandalul Harvey Weinstein continuă, tot mai multe informații ies la iveală, iar cea mai recentă spune că producătorul de la Hollywood a angajat o firmă privată de investigații pentru a colecta informații despre femeile care îl acuză de hărțuire sexuală și despre jurnaliștii care îi investighează trecutul, scrie DEADLINE.

Potrivit unui articol din New Yorker, producătorul de la Hollywood a angajat Black Cube, condusă, în mare parte, de foști ofițeri din Mossad sau alte servicii de informații din Israel. Black Cube are birouri în Tel Aviv, Londra și Paris, și are operatori bine antrenați în domeniul informațiilor. De asemenea, Harvey Weinstein a angajat Kroll, una dintre cele mai mari companii de informații din lume.

Anchetatori privați de la Black Cube s-au întâlnit cu Rose McGowan, care a fost în fruntea scandalului Weinstein, acuzându-l de viol. Articolul din New Yorker menționează că unul dintre anchetatorii angajați de Weinstein a pozat în activist pentru drepturile femeilor și a înregistrat, în secret, cel puțin patru întâlniri pe care le-a avut cu McGowan. Același anchetator s-a întâlnit cu un jurnalist pentru a afla care femei au venit să vorbească cu presa.

Avocatul David Boies a confirmat că firma sa a plătit Black Cube și Kroll și că anchetatorii îi trimit rapoarte pe care el i le dă lui Weinstein. În schimb, purtătoarea de cuvânt a lui Weistein, Sallie Hofmeister, a spus pentru New Yorker că „este o fictione să sugerezi că orice individ a fost vizat sau suprimat la un moment dat”.

Jurnalistul Ronan Farrow de la New Yorker a spus în cadrul emisiunii ”The Late Show with Stephen Colbert” că, în timp ce lucra la articol, a fost amenințat cu un proces de către avocatul lui Weistein, iar intermediarii au făcut o mulțime de amenințări. Jurnalistul a refuzat să discute detalii, numindu-le discuții „private”, dar a afirmat că sunt „lucruri amenințătoare”.

„Această mașinărie care a fost atât de instrumentată în a menține liniștea atâta timp cât a fost – cred că sunt mult mai multe de zis despre cât de departe s-a mers”, a spus Farrow.

Black Cube a devenit cunoscută în România după ce a fost deconspirată o operațiune ce a fost îndreptată împotriva procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Scandalul a culminat cu un dosar penal și mai multe arestări, inclusiv arestarea unui ofițer SRI. Black Cube a încheiat două contracte diferite în România, unul cu omul de afaceri Dan Adamescu, în martie 2015, un contract în valoare de 600 de mii de lire, și al doilea cu fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, în februarie 2016.