Lectie de viata! A indurat o experienta dureroasa din pasiune pentru balet!

O lectie de viata oferita noua, tuturor, de o eleva din Missouri, Statele Unite. Depistata cu o forma rara de cancer la oase, Gaby Shell nu s-a lasat rapusa de lovitura primita de la soarta. Sfidand greutatile, suferind de durere, tanara a facut aproape imposibilul din dragoste pentru dans, pentru balet.

Gaby face dans de la sase ani, iar profesorii erau impresionanti de talentul care se ascunde in trupul firav al fetitei. Toti spuneau ca viitorul ei este pe marile scene ale teatrelor de balet. La noua ani insa a fost diagnosticata cu osteosarcom, o forma mortala a cancerului musculoscheletic si care ii cuprinsese genunchiul.

Parintii erau disperati.

Dar medicii nu s-au lasat si, apeland la cele mai noi tehnologii si tratamente, au facut ceva incredibil: laba piciorului a fost atasata invers, cu fata in spate, pentru ca tanara sa poata urca din nou pe scena. Acum Gaby are 15 ani si este din nou pe picioare, sperand ca exemplul ei le va da si altora sperante.

Gaby a inteles ca genunchiul ei are probleme de cand a cazut la patinoar. Se intampla in 2011. Parintii au incercat sa o linisteasca, asigurand-o ca va trece. Dar doua saptamani mai tarziu, Gaby ajungea la spital, unde, dupa mai multe analize, i-au stabilit ingrozitorul diagnostic.

"Medicul ne-a spus: Credem ca fiica dumneavoastra are osteosarcom. Am fost socata. Am crezut ca nu am auzit bine. Gaby m-a intrebat de ce ei trebuie sa i se intample asta. I-am spus ca, uneori, oamenii buni trebuie sa treaca prin experiente grele, dar ca trebuie sa facem imposibilul pentru a rezista si pentru a invinge", a povestit mama lui Gaby, Debby Shell.

Pentru a reduce tumora, Gaby a facut chimioterapie. Dintre toate formele de amputare propuse de specialisti, familia au optat in favoarea unei solutii chirurgicala aparte, care a presupus inlaturarea genunchiului bolnav, rotirea vaselor cu 180 de grade si atasarea labei piciorului, calcaiul devenind, astfel, noul genunchi. O varianta care permite pacientului sa-si pastreze mobilitatea, minimizand problemele legate de depalsare.

Parintii au studiat aceasta metoda, i-au prezentat copilei mai multe filmulete, unde persoane care optasera in favoarea acestei solutii puteau sa inoate, sa mearga pe bicicleta, ba chiar sa faca escaladari. "Am inteles ca nu exista neajunsuri, cu exceptia aspectului exterior. Dar am hotarat sa trecem peste si sa ne concentram pe calitatea vietii", a continuat mama lui Gaby.

Iar Gaby nu a mai avut nimic de obiectat cand a aflat ca se va putea intoarce pe scena. "Dupa ce mi-au amputat piciorul, cel mai greu mi-a fost sa ma conving ca trebuie sa cobor din pat si sa merg. Dar numai gandul ca voi putea dansa din nou m-a determina sa infrunt totul", a povestit, la randul ei, Gaby. "Mi-a trebuit un an si multe sedinte cu un antrenor personal pana cand am facut primii pasi. Dar peste inca un an dansam deja pe scena", a adaugat tanara.

"Gaby a facut mai mult decat isi putea imagina cineva in urma cu cinci ani. Este un copil foarte hotarat si nimeni nu o considera un invalid. De multe ori uitam chiar ca are proteza", a subliniat Debby, citata de Daily Mail.