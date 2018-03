Lider al Dumei, acuzat de hărțuire sexuală

La câteva luni de la izbucnirea scandalului Weinstein, unda de șoc a dezvăluirilor despre cazurile de agresiune și hărțuire sexuală lovește în plin și Rusia. După ce, la începutul lunii, mai multe jurnaliste au acuzat deputați și înalți funcționari de la Moscova de hărțuire sexuală, corespondenta BBC din Rusia îl arată cu degetul pe șeful Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Dumă, Leonid Sluțki, care i-ar fi făcut avansuri deplasate.

Aducând în sprijinul acuzațiilor sale o înregistrare video, o jurnalistă de la BBC a declarat că Leonid Sluțki, vicepreședintele Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, a hărțuit-o sexual. Farida Rustamova, angajată a BBC Rusia, devine astfel cea de-a treia reprezentantă mass-media care îl acuză de comportament indecent pe șeful Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Dumă. Sluțki a respins aceste acuzații, amenințând că le va târî pe ziariste prin tribunale pentru afirmații calomnioase. Porivit BBC, Rustamova are însă o înregistrare audio a incidentului, petrecut în urmă cu un an în cabinetul parlamentar al lui Sluțki, atunci când jurnalista s-a dus la vicepreședintele Dumei pentru a obține o reacție față de vizita în Rusia a Marinei Le Pen, candidată, la vremea respectivă, la alegerile prezidențiale din Franța. În timpul conversației, Sluțki a schimbat brusc subiectul, întrebând-o din senin pe jurnalistă dacă nu vrea să părăsească BBC și să lucreze pentru el. În momentul în care Rustamova l-a refuzat, Sluțki poate fi auzit lamentându-se: „Încerci să scapi de mine. Nu vrei să mă săruți, mi-ai rănit sentimentele”. Rustamova i-a explicat atunci că are un prieten cu care speră să se căsătorească, însă deputatul rus nu s-a lăsat. „Foarte bine! Vei fi soția lui și amanta mea!”, a spus el. Conform BBC, liderul politic rus s-a apropiat apoi de jurnalistă, atingându-i cu mâna „parte de jos a corpului”. „Pe moment, nu am realizat ce se întâmplă (…) Nu-mi găseam cuvintele și mormăiam sunete ciudate. Pur și simplu am paralizat! Am scăpat ceva despre faptul că nu voi mai veni niciodată să-l văd și că m-a pipăit”, își amintește Rustamova. „Eu nu pipăi oamenii. Mă rog, poate doar un pic”, a replicat Sluțki. Întrebat ieri de BBC în legătură cu incidentul din martie 2017, vicepreședintele Dumei a preferat să nu răspundă. Rustamova se alătură altor două jurnaliste, Ekaterina Kotrikadze, vicepreşedinta postului de televiziune independent „RTVI”, și Daria Zhuk, producătoare la „TV Rain”, care l-au acuzat în ultimele săptămâni pe Sluțki de comportament sexual inadecvat. Într-o reacție sfidătoare, președintele Dumei, Viaceslav Volodin, a declarat, ieri, că jurnalistele cărora le este teamă să relateze din parlament sunt libere să lucreze în altă parte.

„Scandalul ce îl vizează pe Leonid Sluţki are efectul unei adevărate bombe”. Jurnalista Elena Kriviakina