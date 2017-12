Marea Britanie, paralizată din cauza căderilor masive de zăpadă

Căderile masive de zăpadă au creat probleme vineri pe aeroporturile şi şoselele din Marea Britanie, care se confruntă cu un val de frig, informează AFP.



În Scoţia, aeroportul din Glasgow a fost nevoit să-şi întrerupă activitatea timp de o oră în prima parte a zilei.



Unele curse au fost deviate către Edinburgh, iar administraţia aeroportului a făcut apel către pasageri să ceară informaţii companiilor aeriene înainte de a se deplasa către aeroport.



În intervalul 8.00 -10.00 GMT, în regiunea Glasgow s-a depus un strat de zăpadă de zece centimetri, potrivit Met Office, serviciul meteorologic public britanic.



Potrivit Met Office, Scoţia, Ţara Galilor şi nordul Angliei sunt regiunile cele mai afectate de căderile de zăpadă care ar putea atinge 15 centimetri în anumite regiuni.



Serviciul meteorologic a emis o alertă galbenă (nivelul 2 din 4) pentru precipitaţii sub formă de ninsoare şi polei în Scoţia şi nordul Angliei.



În plus, poliţia a făcut apel la locuitori să evite deplasările, iar compania de transport Highways England a sfătuit şoferii să-şi echipeze maşinile cu lopeţi, pături, apă şi hrană înainte să plece la drum.



Compania de asigurări auto Automobile Association (AA) a declarat că a primit peste 1.687 de apeluri referitoare la maşini rămase în pană înainte de ora 10.00 dimineaţa. O altă companie, RAC, se aşteaptă să fie anunţată ''câte o pană la fiecare zece secunde'' în această vineri.



Noaptea care a trecut a fost una dintre cele mai friguroase din Marea Britanie, cu temperaturi care au scăzut până la 12,3 grade sub zero la Loch Glascarnoch, localitate situată în zona muntoasă din Scoţia.



Luna aceasta, Marea Britanie s-a mai confruntat cu episoade de ninsoare. AGERPRES