VIDEO - NATO: Trump l-a îmbrâncit pe premierul muntenegrean

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a îmbrâncit pe premierul Muntenegrului, Dusko Markovic, la summitul NATO de la Bruxelles, transmite Reuters.



În înregistrarea video, devenită virală pe internet, se vede cum Trump vine din spatele lui Markovic şi îl dă la o parte din calea sa, trece în faţă, apoi îşi aranjează costumul şi se aşează pentru fotografia de grup mai aproape de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.



Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a răspuns la întrebările ziariştilor despre incident că nu a văzut imaginile, dar probabil preşedintele american se îndrepta spre locul desemnat. Misiunea NATO în Muntenegru nu a răspuns imediat solicitării agenţiei Reuters de a comenta gestul lui Trump.



Muntenegru urmează să devină luna viitoare cel de-al 29-lea stat membru al Alianţei Nord-Atlantice, în ciuda opoziţiei Rusiei. Misiunea NATO în Muntenegru. AGERPRES

During his visit to NATO headquarters, Trump moves in front of Montenegro Prime Minister Dusko Markovic to be in front of the group pic.twitter.com/kYDfshnVrp