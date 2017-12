Patru scenarii pentru un razboi in Coreea de Nord

Guvernul Japoniei analizeaza perspectivele unui razboi de anvergura in Peninsula coreeana. Potrivit agentiei Kyodo, problema a fost dezbatuta in Consiliul national de securitate, cu participarea premierului Sindzo Abe.

Se precizeaza ca Japonia va avea dreptul de a pune in miscare mecanismul de securitate colectiva si de a obtine sustinere militara din partea Statelor Unite in cazul izbucnirii unui conflict armat in regiune.

Autoritatile de la Tokyo considera posibile mai multe scenarii de actiuni militare. Este vorba, printre altele, de confruntare intre fortele militare ale cele doua Corei, un atac preventiv lansat de SUA impotriva Coreei de Nord, o invazie a fortelor sud-coreene in Nord, dar si un atac cu racheta al Phenianului asupra Japoniei.