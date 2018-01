Peter Martins va pleca de la conducerea New York City Ballet după o serie de acuzaţii de hărţuire sexuală

Peter Martins, care conduce The New York City Ballet, se va retrage din activitate după acuzaţiile de hărţuire sexuală şi de abuz fizic care i-au fost aduse, potrivit unui articol din New York Times, relatează AFP.



Peter Martins, de 71 de ani, este acuzat de circa 20 de dansatori şi dansatoare de abuzuri verbale şi fizice. El este, de asemenea, acuzat că a abuzat de autoritatea sa pentru a avea cu unii dintre ei relaţii sexuale.



"Am negat şi continui să neg că aş fi avut orice comportament rău de acest gen", a scris Peter Martins într-o scrisoare adresată consiliului de administraţie al companiei de balet, consultată de New York Times.



"Îi mulţumim lui Peter pentru formidabila sa contribuţie la New York City Ballet în calitate de şef al baletului timp de peste trei decenii", a declarat preşedintele consiliului de administraţie Charles W. Scharf într-un comunicat.



Peter Martins, un danez, face obiectul unei anchete după trimiterea unei scrisori anonime în care îi sunt aduse mai multe acuzaţii.



Un grup de dansatori a contactat apoi New York Times pentru a aduce alte acuzaţii privind presupuse fapte care ar data din 1983.



Fost prim balerin, Peter Martins a condus compania împreună cu o altă persoană din 1983, fiind apoi numit director al baletului în 1989.



După dezvăluirile de la începutul lui octombrie privindu-l pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein, acuzaţii de hărţuire sau agresiune sexuală au apărut în divertisment, politică şi media.



La începutul lui decembrie, Metropolitan Opera din New York a suspendat orice colaborare cu directorul său muzical onorific, celebrul şef de orchestră James Levine, în vârstă de 74 de ani, acuzat de agresiuni sexuale care ar fi fost comise în anii '80.



La 24 decembrie, orchestra simfonică din Montreal a anunţat deschiderea unei anchete interne pentru elucidarea unor acuzaţii de hărţuire sexuală care i-au fost aduse şefului de orchestră elveţian Charles Dutoit.AGERPRES