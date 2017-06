Prinţul Harry dezvăluie că a vrut la un moment dat să iasă din linia de succesiune a familiei regale britanice

Tyler Main/U.S. Marines

Prinţul Harry a vrut la un moment dat să părăsească familia regală britanică, scrie duminică un ziar britanic, la câteva zile după ce el a sugerat într-un alt interviu că niciunul dintre membrii familiei regale nu-şi doreşte de fapt tronul, relatează DPA.



"Am simţit că voiam să ies", a spus Harry într-un interviu pentru săptămânalul Mail on Sunday, referindu-se la anii de după ce a plecat din armată.



El şi-a descris frustrarea din momentul în care a trebuit să plece din armată în timpul unui tur în Afganistan în 2007, pentru că media a publicat detalii despre misiunea sa.



Când eram în armată "nu eram prinţ, eram doar Harry", a explicat tânărul de 32 de ani.



El a decis totuşi să continue să-şi îndeplinească îndatoririle regale datorită loialităţii faţă de bunica lui, regina, a spus Harry în interviu.



Întrebat despre viitorul monarhiei britanice - Regina Elisabeta a II-a are acum 91 de ani, iar tatăl lui Harry, Charles, este moştenitorul tronului - Harry a spus că "lucrurile nu pot continua cum au fost în timpul reginei. Vor exista schimbări şi presiune pentru a le face cum trebuie".



Într-un articol difuzat în această săptămână, revista Newsweek a relatat că Harry ar fi declarat că familia regală continuă să-şi îndeplinească rolul "pentru binele superior al poporului".



"Există cineva în familia regală care vrea să fie rege sau regină? Nu cred, dar ne vom îndeplini obligaţiile când va veni timpul", a spus prinţul.AGERPRES