Şoferii din New York îşi petrec 107 ore pe an pe an căutând un loc de parcare

Un studiu efectuat de compania americană INRIX specializată în colectarea şi analizarea informaţiilor privind traficul, arată că şoferii din New York şi-au petrecut aproximativ 107 ore pe an, iar cei din Los Angeles circa 85 de ore căutând un loc de parcare, acest lucru costându-i 2.243 de dolari pe an şi respectiv 1.785 de dolari de persoană, informează joi Xinhua.



Potrivit datelor INRIX Research publicate în această săptămână, şoferii din Statele Unite îşi petrec în medie 17 ore pe an căutând un loc de parcare, acest lucru implicând un cost mediu de 345 de dolari de persoană.



În oraşele mari, precum New York sau Los Angeles, căutarea unui loc de parcare reprezintă o provocare imensă. Conform studiului, situaţia din New York este cea mai grea, iar şoferii şi-au petrecut 107 ore pe an căutând un loc de parcare, la un cost de 2.243 de dolari pe an.



Pe locul al doilea în acest top privind situaţia din Statele Unite se află Los Angeles (85 de ore şi 1.785 de dolari de persoană), urmat de San Francisco, Washington DC, Seattle, Chicago, Boston şi Atlanta, cu 50 de ore petrecute pe an pentru a găsi un loc de parcare şi un cost suportat pentru aceasta de fiecare şofer de 1.000 de dolari.



"Americanii cheltuiesc o sumă incredibilă de 72,7 miliarde dolari căutând un loc liber de parcare", a declarat Bob Pishue, economist şef la INRIX. "Problema locurilor de parcare din ţara noastră are efecte extinse asupra şoferilor, oraşelor, economiei şi mediului înconjurător", a precizat acesta.



INRIX Research a compilat informaţii din cea mai mare bază de date privind locurile de parcare cu rezultate din sondaje la care au participat circa 18.000 de şoferi din 30 de oraşe din Statele Unite, Marea Britanie şi Germania, conform Reuters.



În Marea Britanie, şoferii plătesc pentru depăşirea timpului pentru parcare, în medie, 209 lire (269 de dolari), deşi un tichet de parcare costă aproximativ 39 de lire pe an. Căutarea unui loc liber pentru parcarea maşinii le consumă britanicilor timp şi combustibil în valoare de 733 de lire.



În Germania, şoferii plătesc 98 de euro (112 dolari) în plus pentru parcarea maşinilor pentru a evita amenzile cu o valoare medie de 8 euro. De asemenea, şoferii din această ţară cheltuiesc, în medie, 896 de euro pe an căutând un loc liber de parcare, se mai arată în studiu.



Mai puţin de 10% dintre respondenţii la sondajele efectuate în cele trei ţări au declarat că au utilizat una dintre multiplele aplicaţii disponibile pentru dispozitivele mobile menite a-i ajuta să rezerve şi să plătească din timp pentru un loc de parcare, precizează Reuters. AGERPRES