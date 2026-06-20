Orașul surpriză care a lăsat Bucureștiul în urmă în preferințele românilor

Brașov rămâne, pentru al doilea an consecutiv, orașul pe care românii și-l doresc cel mai mult ca loc de trai. Cluj-Napoca ocupă locul doi, iar Sibiu urcă în top 5, potrivit Indexului de Atractivitate Urbană 2026, publicat de Institutul pentru Orașe Vizionare.

Clasamentul a fost făcut pe baza unui sondaj online efectuat în aprilie 2026, pe un eșantion de 1.200 de respondenți la nivel național. Metodologia a urmărit două dimensiuni: intenția de mutare și percepția generală asupra calității vieții.

Top 10 al celor mai dorite orașe pentru locuire arată astfel: Brașov (1), Cluj-Napoca (2), Constanța (3), Timișoara (4), Sibiu (5), Oradea (6), Iași (7), București (8), Alba Iulia (9) și Arad (10). Constanța a urcat trei poziții față de ediția anterioară și a intrat în premieră pe podium.

Cele mai mari creșteri de scor față de ediția 2024 au fost înregistrate de Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Jiu și Baia Mare. Toate sunt orașe de dimensiuni mici sau medii. Prin contrast, Oradea, Sibiu, Cluj-Napoca și Brașov au înregistrat ușoare scăderi de scor, deși rămân în fruntea clasamentului.

Directorul executiv al institutului citat, Florian Filat, explică schimbarea: românii caută tot mai puțin „orașul-magnet" și tot mai mult „orașul-echilibru". Viața scumpă, traficul și presiunea cotidiană din marile centre urbane îi determină pe oameni să reconsidere orașele de 60.000-100.000 de locuitori. Acestea oferă aer mai bun, trafic mai gestionabil, locuințe mai accesibile și mai mult spațiu verde.

Principalii factori care influențează atractivitatea unui oraș rămân oportunitățile de petrecere a timpului liber, sportul și mișcarea. În 2026 au crescut însă în importanță stabilitatea economică, serviciile de sănătate, mobilitatea urbană și tehnologia integrată în serviciile publice. Atractivitatea nu mai depinde de un singur avantaj, ci de un pachet complet de condiții.

(sursa: Mediafax)