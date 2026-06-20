Catastrofă istorică în SUA! Zeci de milioane de oameni sunt în pericol iminent!

O catastrofă s-ar putea produce în California. Potrivit Live Science, în regiunea s-ar putea produce un cutremur major. De vină sunt faliile San Andreas și San Jacinto care au ajuns la cel mai ridicat nivel de stres tectonic din ultimul mileniu.

Pericolul este cu atât mai mare cu cât o ruptură la o falie s-ar putea propaga la cealaltă, au descoperit cercetătorii. Un cutremur major sau o serie de cutremure ar putea devasta regiuni întinse din California, cea mai expusă fiind partea de sud.

Harta Californiei de Sud arată că sistemele de falii San Andreas și San Jacinto se conectează la Pasul Cajon formând o „poartă a cutremurelor” care poate facilita răspândirea vibrațiilor.

Faliile San Andreas și San Jacinto au provocat 36 de cutremure cu magnitudine de 6,4 sau mai mult în ultimul mileniu. Ultimul „mare cutremur” din sudul Californiei a fost un eveniment cu magnitudinea de 7,9 în 1857. Atunci un segment de 330 de kilometri al faliei San Andreas a alunecat.

În prezent, există temeri că un eveniment asemănător ar putea să apară în curând. Pentru a estima acest risc, specialiștii au construit un model care reproduce ultimii 1.000 de ani de activitate seismică. Rezultatele, publicate în Journal of Geophysical Research: Solid Earth, sugerează că faliile San Andreas și San Jacinto sunt aproape de o ruptură uriașă. Totuși, modelul nu poate prezice momentul în care se va produce și nici urmările sale, potențial catastrofale.

(sursa: Mediafax)