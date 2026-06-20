Te trezești noaptea? 10 soluții simple care te ajută să adormi rapid

Specialiștii spun că anumite tehnici simple, de la exerciții de respirație până la ascultarea muzicii relaxante, te pot ajuta să te odihnești. Totuși, dacă episoadele se repetă constant, este recomandată consultarea unui medic sau a unui specialist în somnologie.

De ce ne trezim noaptea?

Lipsa unui somn continuu în impul nopții poate fi cauzată de insomnie, fiind dificil să adormi din nou. În astfel de situații, adoptarea unor strategii de relaxare poate contribui la îmbunătățirea calității somnului, potrivit healthline.com.

10 metode care te ajută să adormi rapid

1. Elimină sursele de zgomot

Zgomotele din exterior pot întrerupe somnul și pot îngreuna readormirea. Închiderea ferestrelor, folosirea dopurilor de urechi, pornirea unui ventilator sau utilizarea zgomotului alb sunt câteva soluții recomandate. Potrivit unor studii, zgomotul alb poate îmbunătăți calitatea somnului în cazul anumitor persoane.

2. Ridică-te din pat dacă nu poți să adormi

Dacă după aproximativ 15 minute somnul nu revine, specialiștii recomandă să părăsești dormitorul și să desfășori o activitate calmă și relaxantă. Revenirea în pat după câteva minute poate facilita readormirea.

3. Evită să verifici ora

Privitul repetat la ceas poate amplifica anxietatea și frustrarea provocate de lipsa somnului. Cercetările arată că există o legătură strânsă între anxietate și dificultățile de adormire.

4. Stai departe de ecrane

Telefoanele, tabletele și alte dispozitive electronice emit lumină albastră, care poate reduce producția de melatonină, hormonul responsabil pentru reglarea ciclului somn-veghe. În plus, notificările și sunetele pot întrerupe odihna.

5. Încearcă meditația sau exercițiile de respirație

Exercițiile de mindfulness și tehnicile de respirație sunt asociate cu îmbunătățirea calității somnului. Una dintre cele mai cunoscute metode este tehnica 4-7-8:

Inspiră pe nas timp de 4 secunde;

Ține-ți respirația timp de 7 secunde;

Expiră lent pe gură timp de 8 secunde.

6. Relaxează-ți musculatura

O metodă eficientă este scanarea corporală, care presupune relaxarea conștientă a fiecărei grupe musculare, de la față și gât până la picioare. Exercițiul poate reduce tensiunea acumulată și favoriza instalarea somnului.

7. Păstrează întunericul în cameră

Chiar dacă te ridici din pat, evită să aprinzi lumina. Expunerea la lumină puternică poate semnala organismului că este timpul pentru trezire și poate întârzia producția de melatonină.

8. Concentrează-te pe o activitate monotonă

Numărarea oilor rămâne una dintre cele mai cunoscute tehnici de readormire. Activitățile repetitive și lipsite de interes pot distrage atenția de la gândurile stresante și pot induce starea de somnolență.

9. Ascultă muzică relaxantă

Muzica liniștitoare poate contribui la calmarea minții și la blocarea zgomotelor din jur. Specialiștii subliniază însă că alegerea genului muzical depinde în mare măsură de preferințele individuale.

10. Folosește aplicații pentru somn

Aplicațiile pentru somn oferă povești relaxante, sunete ambientale și exerciții de meditație care pot facilita readormirea. Multe dintre acestea pot fi testate gratuit înainte de a opta pentru un abonament.

Când este necesar să mergi la un specialist

Trezirile ocazionale din timpul nopții sunt normale și nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Însă atunci când acestea devin frecvente și afectează calitatea vieții, este indicată o evaluare medicală. Un specialist poate identifica eventualele tulburări de somn și poate recomanda tratamentul adecvat.

Deși trezirile nocturne sunt o experiență comună, există numeroase metode care pot ajuta la revenirea rapidă la somn. De la controlul zgomotului și evitarea ecranelor până la tehnici de relaxare și meditație, micile schimbări de rutină pot face diferența. Dacă problema persistă pe termen lung, consultarea unui specialist rămâne cea mai bună soluție.