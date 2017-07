Solistul de la Linkin Park s-a spânzurat cu o curea

Stefan Brending

Solistul formaţiei de metal alternativ Linkin Park, Chester Bennington, s-a sinucis prin spânzurare, a confirmat vineri pentru AFP un oficial din cadrul Institutului medico-legal din zona Los Angeles, Statele Unite.



Decesul lui Chester Bennington a avut loc în ziua în care bunul său prieten, Chris Cornell, solistul de la Soundgarden, ar fi împlinit 53 de ani. Cornell s-a spânzurat la 18 mai, după un concert susţinut în Detroit.



Un angajat a descoperit joi cadavrul lui Chester Bennington, spânzurat cu o curea de tocul uşii camerei sale din locuinţa din Palos Verdes Estates, la sud-vest de Los Angeles, a adăugat oficialul.



Muzicianul în vârstă de 41 de ani nu a lăsat niciun bilet prin care să îşi explice gestul, a declarat sursa din cadrul Institutului medico-legal pentru AFP.



O sticlă cu alcool, pe jumătate goală, a fost găsită în dormitorul lui Bennington, a declarat pentru DPA Ed Winter, investigator-şef adjunct în cadrul serviciului de medicină legală din zona Los Angeles. La faţa locului nu au fost identificate substanţe stupefiante ilegale, a precizat Winter.



O autopsie integrală urmează să fie efectuată săptămâna următoare.



Liderul Linkin Park, care a efectuat un turneu alături de Chris Cornell, a interpretat piesa lui Leonard Cohen "Hallelujah" la înmormântarea solistului Soundgarden, însă a cântat cu greu versurile din cauza emoţiilor. "Gândurile despre tine mi-au inundat mintea şi am plâns. Încă plâng cu lacrimi de tristeţe dar şi de recunoştinţă pentru că am avut şansa de a împărtăşi nişte momente foarte speciale cu tine şi cu frumoasa ta familie", a scris Chester Bennington într-un mesaj dedicat prietenului său. "Nici nu ştii cât de mult m-ai inspirat. Talentul tău a fost pur şi neegalat. Vocea ta era bucurie şi durere, mânie şi iertare, iubire şi dezamăgire, toate la un loc. Presupun că toţi suntem aşa. Tu m-ai ajutat să înţeleg asta", a completat el.



După anunţarea morţii lui Chester Bennington a fost lansată o petiţie pentru a încuraja autorităţile din oraşul Santa Monica să redenumească Lincoln Park, parcul care a inspirat numele grupului Linkin Park. Până vineri seara, petiţia se apropia de obiectivul iniţial de 5.000 de semnături.



Chester Bennington a fost căsătorit de două ori şi avea 6 copii. În trecut el nu s-a sfiit să vorbească despre problemele pe care le-a avut din cauza abuzului de alcool şi droguri. Într-un interviu acordat în 2009 site-ului dedicat muzicii rock şi metal Noisecreep, el a povestit cum s-a luptat să treacă peste divorţul de prima sa soţie, după 9 ani de relaţie. "Viaţa mea se destrăma din toate colţurile şi am scris muzică despre cum am trecut peste divorţ şi cum m-am abandonat alcoolului şi drogurilor". "Acel sentiment şi faptul că am putut să scriu despre el, să cânt despre el, acea piesă şi acele cuvinte care s-au vândut pe milioane de discuri mi-au adus un Grammy şi o groază de bani (...) Nu este însă deloc cool să ajungi alcoolic - nu este cool să bei şi să te porţi prosteşte. Cool este să reuşeşti să te recuperezi. Însă ăsta sunt eu şi despre astfel de lucruri compun, asta fac şi, într-un fel sau altul, munca mea este o reflexie a experienţelor mele de viaţă".



În urma anunţului decesului, multe celebrităţi, printre care muzicieni, oameni de televiziune şi actori, au inundat mediile de socializare cu mesaje de compasiune şi condoleanţe pentru familie şi prietenii lui Chester.



Formaţia Linkin Park a lansat un nou album în luna mai, "One More Light" şi se afla în faza nord-americană a turneului internaţional de promovare când s-a produs tragedia dispariţiei lui Chester Bennington.



Trupa a anunţat, vineri, anularea turneului nord-american, conform Xinhua. "Suntem incredibil de întristaţi la aflarea veştii decesului lui Chester Bennington", a arătat într-un comunicat promotorul turneului, Live Nation Entertainment care a precizat că "turneul nord-american al Linkin Park, One More Light, a fost anulat".

AGERPRES