Spionul otravit: Polonia vrea sa expulzeze diplomati rusi!

Uniunea Europeana s-a solidarizat cu Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, fost colonel GRU, care a lucrat pentru Londra si care a fost gasit fara cunostinta intr-un oras din sudul Regatului Unit, dupa expunerea la un agent neurotoxic. Si nu este exclus ca decizia Londrei de a reduce la minim reprezentanta diplomatica a Rusiei sa fie urmata si de alte tari membre UE.

Prima care s-a pronuntat in acest sens a fost Polonia. Potrivit publicatiei Gazeta Prawna, autoritatile de la Varsovia analizeaza posibilitatea trimiterii acasa a mai multi diplomati rusi in semn de solidaritate cu Marea Britanie in cazul Skripal.

Ziarul a aflat, de asemenea, ca Varsovia intentioneaza sa introduca sanctiuni impotriva companiilor si a functionarilor rusi. Se discuta deja pe aceasta tema de saptamana trecuta, decizia fiind amanata pana la prezentarea rezultatelor finale ale alegerilor prezidentiale de duminica, din Rusia.

In opinia guvernului polonez, cel mai adecvat raspuns la cazul Skripal il constituie actiunile comune impotriva Moscovei la nivel UE. Iar daca nu se va ajunge la un punct de vedere unitar, Polonia va decide singura masuri restrictive.