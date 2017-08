Stephen Hawking acuză Guvernul britanic pentru „criza” din sistemul național de sănătate

Astrofizicianul Stephen Hawking a criticat Guvernul britanic pentru "criza" din sistemul naţional de sănătate, administrat de stat, şi a spus că National Health Service (NHS) ar trebui să fie protejat, pentru a nu deveni un sistem orientat spre profit, aşa cum este cazul omologului său din Statele Unite, informează Reuters.



Într-un editorial publicat în cotidianul The Guardian, celebrul astrofizician britanic, care a fost diagnosticat cu o maladie neurodegenerativă la vârsta de 21 de ani, l-a acuzat, de asemenea, pe ministrul Sănătăţii din Marea Britanie de o selecţie părtinitoare a dovezilor ştiinţifice pentru a justifica politicile promovate de Guvernul de la Londra.



"Îngrijirea medicală pe care am primit-o după ce am fost diagnosticat cu o boală neuromotorie, pe când eram student în 1962, mi-a permis să îmi trăiesc viaţa aşa cum am dorit şi să contribui la realizarea unor descoperiri majore în ceea ce priveşte modul în care noi înţelegem Universul", a scris Stephen Hawking, autorul bestsellerului "A Brief History of Time".



Înfiinţat în 1948, NHS este o uriaşă sursă de mândrie naţională pentru mulţi dintre britanici, care pot să beneficieze de îngrijiri medicale gratuite pe parcursul întregii vieţi. Însă în ultimii ani, bugetele tot mai reduse, îmbătrânirea populaţiei şi tratamentele tot mai scumpe şi mai complexe au plasat sistemul naţional de sănătate britanic sub o presiune financiară uriaşă.



Stephen Hawking, susţinător al Partidului Laburist, aflat în opoziţie, a spus că NHS a fost "o piatră de temelie a societăţii" britanice şi că acest sistem se află în prezent într-o criză creată prin intermediul unor decizii politice.



NHS riscă să se confrunte şi cu un conflict major în viitorul apropiat, apărut între interesele corporaţiilor multinaţionale, orientate spre profit, şi opoziţia opiniei publice în privinţa privatizării tot mai ample a acestui sector.



"În Statele Unite, unde deţin o poziţie dominantă în sistemul de sănătate, aceste corporaţii fac profituri uriaşe, sistemul de sănătate nu este universal, iar rezultatul tratării pacienţilor este mult mai costisitor decât în Marea Britanie", a adăugat Stephen Hawking.



"Vedem cu balanţa puterii din Marea Britanie se înclină spre companiile private din domeniul sănătăţii, iar direcţia schimbării vizează un sistem de asigurări medicale asemănător celui din Statele Unite", a adăugat savantul britanic.



Anul trecut, medicii englezi au organizat prima lor grevă din ultimele patru decenii din cauza planurilor Guvernului de a reforma plăţile şi condiţiile de tratament din sistemul medical naţional în cadrul unui proiect ce viza înfiinţarea unui "serviciu medical consistent de şapte zile din şapte", în contextul în care mai multe studii au arătat că rata mortalităţii este mai mare în weekend atunci când este operată o scădere a personalului medical.



Cu toate acestea, Stephen Hawking, care poate să comunice cu ajutorul unui sistem vocal computerizat, ce conţine un senzor plasat în interiorul muşchilor faciali, spune că Jeremy Hunt, Secretarul pentru Sănătate din Marea Britanie, a promovat o selecţie părtinitoare a studiilor ştiinţifice pentru a-şi justifica argumentele aflate în spatele deciziei Guvernului de la Londra.



"Pentru un om de ştiinţă, selectarea părtinitoare a dovezilor ştiinţifice este inacceptabilă. Atunci când statisticile publice abuzează de argumentele ştiinţifice, citând doar anumite studii şi suprimându-le pe altele, pentru a justifica politicile pe care guvernanţii vor să le implementeze din alte motive, cultura ştiinţifică este înjosită", a scris Stephen Hawking în editorialul publicat în The Guardian.



Jeremy Hunt a reacţionat prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter în care a spus că niciun Secretar pentru Sănătate din Marea Britanie nu ar trebui să ignore dovezile.



"Stephen Hawking este un fizician strălucit, dar se înşală în privinţa presupusei lipse de dovezi aferente efectelor constatate în spitale în timpul weekendurilor", a scris Jeremy Hunt în acel mesaj online.

AGERPRES