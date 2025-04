9 cărți în fuga primăverii

1. Casa de pe strada Gemito

Autor: Domenico Starnone

Editura: Litera, 2025

Traducere: Miruna Bulumete

Modestul apartament de pe strada Gemito miroase a vopsele și a terebentină. Mobila e împinsă la perete ca să se improvizeze un studio, iar pânzele puse la uscat trebuie date la o parte de pe paturi în fiecare seară. Federì, funcționar la Căile Ferate, este convins că, dacă n-ar avea o familie de hrănit, ar fi un pictor de renume mondial. Talentat, ambițios și frustrat, îndură greu dezamăgirile pe care i le scoate în cale soarta. Soția lui chinuită și cei patru fii suportă consecințele. Ani mai târziu, primul său născut va spune povestea unui bărbat cu care s-a străduit toată viața să nu semene.

Având ca fundal orașul Napoli încă marcat de cel de-Al Doilea Război Mondial, Casa de pe strada Gemito, roman câștigător al Premiului Strega și finalist la Premiul Booker International, este o capodoperă a literaturii italiene contemporane.

Domenico Starnone este un scriitor, scenarist și jurnalist italian. S-a născut în 1943 la Saviano, lângă Napoli, și a scris pentru mai multe ziare și reviste, printre care L’Unità, La Repubblica și Corriere della Sera. Printre cărțile lui se numără: Ex cattedra, Il salto con le aste, Segni d’oro, Fuori registro, Sottobanco, Eccesso di zelo, Denti, La Retta via, Casa de pe strada Gemito (Via Gemito), care a câștigat Premiul Strega, Premiul Napoli și a fost finalist la Premiul Booker International, Labiltà, Prima esecuzione, Spavento, Autobiografia erotica di Aristide Gambía, Noduri (Lacci), Păcăleală (Scherzetto), Confidenza, Vita mortale e immortale della bambina di Milano și Il vecchio al mare.

2. Erezie

Autoare: Catherine Nixey

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Radu Cucuteanu

Cartea aceasta ne oferă o perspectivă mai puțin cunoscută asupra istoriei creștinismului timpuriu. În stilul captivant, accesibil și polemic care a consacrat-o, Catherine Nixey ne călăuzește într-o călătorie dincolo de dogmă și de istoria oficială a Bisericii. Ne poartă într-o lume antică vie, clocotitoare, unde se înfruntă și se contopesc în felurite chipuri credințe, idei, doctrine și practici. Și toate pretind a fi creștinismul autentic și originar.

Care din ele a biruit până la urmă, și cu ce preț? Vom putea ști vreodată cine era, cum arăta și ce a gândit cu adevărat Iisus? Până unde merge în epocă unicitatea sa ca fiu al lui Dumnezeu? Întemeiată pe nenumărate surse antice, în special pe cele marginale, atâtea câte au supraviețuit tăvălugului distructiv al biruitorilor, Erezie este o pledoarie pentru libertatea de gândire și de alegere, precum și un avertisment împotriva fanatismului.

3. Jacaranda

Autor: Gaël Faye

Editura: Trei, 2025

Traducere: Lucia Vișinescu

Ce secrete ascunde în umbra sa jacaranda, copacul preferat al Stellei? Prietenul ei, Milan, va avea nevoie de ani buni pentru a le descoperi. Ani întregi pentru a răzbate prin tăcerile din Rwanda, devastată după genocidul împotriva populației tutsi. Redându-le vocea celor dispăruți, tinerii vor scăpa de singurătate și își vor găsi liniștea. De-a lungul a patru generații, cu blândețea sa unică, Gaël Faye deapănă povestea cumplită a unei țări care, în ciuda a toate, se străduiește să descopere calea dialogului și a iertării. Ca un copac care se ridică între tenebre și lumină, Jacaranda celebrează umanitatea, paradoxală, iubitoare, vie.

Gaël Faye s-a născut în 1982 la Bujumbura, Burundi, dintr-o mamă rwandeză şi un tată francez. În 1995, după declanşarea războiului civil şi a genocidului populației tutsi din 1994, părinții săi l-au trimis în Franța. În 2008, împreună cu rapperul Edgar Sekloka, francez de origine cameruneză, a înființat duoul Milk Coffee Suggar, ale cărui piese cu un puternic mesaj social s-au impus imediat în lumea muzicii hip-hop. În 2016, plecând de la propria experiență de viață, a publicat primul său roman, Mica țară, apărut în limba română la Editura Pandora M în 2017. Cartea a obținut numeroase distincții, printre care Prix Goncourt des Lycéens, Prix du roman Fnac, Prix du premier roman français, și a fost nominalizată la Prix Femina, Prix Médicis, Premiul Academiei Franceze şi Prix Renaudot.

4. Anale

Autor: Tacitus

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Gheorghe Guțu

Tabel cronologic de Dionisie Pîrvuloiu

Confruntarea textului a fost realizată de Gabriela Creţia

Analele cuprind istoria Romei din tumultuoasele vremuri ale dinastiei iulio-claudiene (14-66 p.Chr.), cu domniile lui Tiberius, Claudius și Nero. Volumul este urmat de Istorii, unde Tacitus continuă cu anul celor patru împărați, cu ridicarea dinastiei flaviene și cu asediul Ierusalimului.

Gaius (Publius) Cornelius Tacitus (c. 55-117), istoric și om politic roman. A devenit faimos în calitate de orator (cognomenul său, Tacitus, subliniază cu ironie această calitate), iar în cariera politică a avut o ascensiune rapidă: în 88 a fost numit praetor, iar în 97, consul. După o absență de câțiva ani din viața publică, perioadă în care a scris cele două opere istorice importante - Annales și Historiae (Anale și Istorii) -, în 112 a primit cea mai importantă funcție civilă, aceea de proconsul al provinciei Asiae (Anatolia de azi).

5. Maiorescu. Confesiunile unui stoic

Autor: Adrian Jicu

Editura: Polirom, 2025

„Hotărâtoare pentru devenirea mea a fost excursia pe care am făcut-o, după absolvirea Academiei Theresiene, în iulie 1859, la Köln. Oraşul m-a fascinat încă de la sosire, când, din trăsura în care călătoream, am văzut strălucind, în soarele arzător al amiezii, impunătoarele turle ale Kölner Dom. După ce am traversat Hohenzollernbrücke, am coborât cu inima bubuindu-mi în piept. E şi acum vie acea impresie copleşitoare dată de curgerea năvalnică a Rhinului, de zgomotul potcoavelor pe caldarâm, de vuietul mulţimii adunate în faţa catedralei şi, mai ales, de imaginea strivitoare a faţadei gotice, pe care am încercat să o cuprind dintr-o privire. Înălţându-mi ochii, m-a lovit o senzaţie stranie, un vertij inexplicabil. M-am aşezat pe o bancă şi mi-au trebuit minute bune să-mi revin din acea stare ciudată, amestec de ameţeală şi beatitudine. Aşa ceva nu mai trăisem vreodată. Auzisem de acest edificiu impunător, însă realitatea întrecea orice închipuire. Am avut, atunci, revelaţia Frumosului. Nu credeam că există pe lumea asta o asemenea construcţie. Ea întruchipa măreţia spiritului uman şi priceperea unor oameni capabili să înalţe o asemenea minunăţie. «Există clipe în viaţa omenească în care te afli mai aproape ca oricând de spiritul universal şi îi poţi pune o întrebare destinului». Asta am notat atunci în jurnal, citându-l pe Schiller, care mă obseda la acea vârstă, când căutam cu fervoare răspunsuri la întrebările ce-mi pricinuiau insomnii” - Titu Maiorescu.

6. Viciu ascuns

Autor: Thomas Pynchon

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Dan Croitoru

În California, la începutul anilor ’70, Larry „Doc” Sportello, detectiv particular, este contactat de fosta lui iubită Shasta Fay Hepworth pentru a investiga un complot căruia i-a căzut victimă noul ei iubit, un dezvoltator imobiliar miliardar pe nume Michael Z. „Mickey” Wolfmann. Încă îndrăgostit de Shasta, Doc acceptă misiunea, trezindu-se implicat într-o uriaşă conspiraţie din care nu lipsesc Departamentul de Poliţie din Los Angeles, organizaţia secretă Colţ de Aur, Frăţia Ariană sau Panterele Negre, totul învăluit într-un fum gros de marijuana. Roman noir, roman politic cu puternice accente comice, Viciu ascuns este un tribut adus contraculturii hippy şi subversivilor ani ’60 - una dintre cele mai amuzante şi mai accesibile cărţi ale lui Thomas Pynchon.

7. Ospățul de la miezul nopții

Autoare: Lucy Foley

Editura: Trei, 2025

Traducere: Monica Șerban

Este seara de inaugurare a celui mai nou resort de lux din Dorset și totul respiră opulență. Piscina infinity strălucește; cocktailul casei (grepfrut, ghimbir, vodcă și un strop de ulei CBD) este consumat din plin de invitații în ținute vaporoase. Dar sub soarele arzător mocnește întunericul. Vechi prieteni și inamici circulă printre oaspeți. Pădurea din fața pajiștii impecabile a hotelului mustește de secrete și nu trece mult timp până apare poliția. Se dovedește că trecutul a distrus prezentul luxos, cu rezultate mortale.

Un mystery captivant!

8. Odiseea

Autor: Stephen Fry

Editura: Trei, 2025

Traducere: Radu Paraschivescu

Pornind în larg, eroul Odiseu se visează în brațele iubitei sale soții, Penelopa, nerăbdător să-l învețe pe fiul său, Telemah, să devină un bun războinic. Cu toate acestea zeilor nu le pasă de dorințele muritorilor de rând. Înfuriat de îndrăzneala și de trufia lui, Poseidon - zeul mărilor și al oceanelor - îl blestemă pe eroul nostru să rătăcească pe mări vreme de zece ani. Întâlnind giganți cu un singur ochi, monștri cu șase capete, furtuni îngrozitoare, sirene hipnotice, vrăjitoare seducătoare și zeițe geloase, Odiseu este ispitit și chinuit cu mult peste puterea de a rezista a unui om obișnuit. Însă el nu este un simplu muritor - iar dorul după soția și fiul lui îl poartă, cu fiecare bătaie de vâslă, tot mai aproape de casă și de destinul său... O poveste despre dragoste și dor, întoarcere și răscumpărare, cămin și speranță, Odiseea lui Stephen Fry înnoadă ultimele fire epice ale tapiseriei la care Fry a început să țeasă odată cu bestsellerul Mythos. O poveste ce dăinuie peste veacuri, pentru toate vârstele.

9. Iov și dreptatea lui

Autor: Adrian Miroiu

Editura: Polirom, 2025

„Cartea de față este o reușită a unui gen de abordare pe care l-aș putea numi «inter-intra-disciplinar» (adică interdisciplinar în interiorul unui domeniu foarte larg și extins, cum este cel al filosofiei contemporane), într-o zonă intelectuală destul de puțin cultivată la noi, și anume filosofia religiei. Adrian Miroiu tratează o temă gravă pe care tradiția teologică a reliefat-o cu pregnanță: problema existenței, a rolului și a rostului răului, precum și a modului în care acesta e răspândit în lume (așadar, ideea de dreptate divină). Cititorii, deopotrivă specialiști sau numai interesați de domeniu și de temă, vor găsi în cartea lui Adrian Miroiu o analiză și o construcție conceptuale foarte pătrunzătoare, creative și originale” (Mircea Dumitru, Academia Română).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹