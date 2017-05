VIDEO! Teroriştii au atacat în plin Ramadan şi au ucis aproape 30 de persoane, între care femei şi copii

Aproape 30 de persoane au fost ucise şi circa o sută au fost rănite marţi în două atentate la Bagdad, în condiţiile în care forţele guvernamentale încearcă să-i alunge pe jihadişti din Mosul, al doilea oraş ca importanţă din Irak, informează AFP. Unul dintre cele două atacuri a fost revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI), grupare care se înfruntă cu trupele irakiene în Mosul (nord), unde soarta celor circa 200.000 de civili prinşi în capcana luptelor îngrijorează organizaţiile internaţionale.



Marţi, la puţin timp după miezul nopţii, un kamikaze s-a aruncat în aer la bordul unei maşini-capcană în faţa unei populare terase cu îngheţată din cartierul Karrada, în centrul capitalei irakiene, au precizat responsabili pentru securitate. 'Bilanţul s-a agravat la 16 morţi şi 75 de răniţi, printre care femei şi copii', a declarat unul dintre responsabili.



Imagini publicate pe reţelele sociale arată impactul devastator al exploziei, care a proiectat rămăşiţe pe partea cealaltă a străzii. Statul Islamic a revendicat, prin intermediul agenţiei sale de propagandă Amaq, atacul ce viza 'o reuniune şiită', comunitate a islamului considerată eretică de organizaţia jihadistă sunită. Brett McGurk, trimisul special american pe lângă coaliţia internaţională în Siria, a condamnat atacul. 'Teroriştii din SI au vizat copii şi familii care se bucurau mâncând îngheţată. Vom susţine Irakul împotriva răului', a spus el.



La câteva ore după acest atac, a sărit în aer o altă maşină-capcană parcată pe Podul Martirilor, unul dintre principalele poduri din capitala irakiană, relatează Agerpres. 'Unsprezece persoane au fost ucise în explozia maşinii-capcană ce viza civili', a precizat un ofiţer al poliţiei, relatând despre zeci de răniţi. Acest nou atac nu a fost încă revendicat, însă modul de operare aminteşte tot de cel al grupării SI.



Aceste atacuri au avut loc în plin Ramadan, luna de post musulman, adesea îndoliată în Irak de atentate jihadiste.

Sursa foto: Daily Mirror‏ - Twitter

JUST IN: Video shows aftermath of car bomb that exploded outside Baghdad ice cream shop, killing at least 10 people. https://t.co/6KThfMOhSe pic.twitter.com/bS32jZ90cw