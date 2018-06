Un grup de români fură crapi din iazuri şi se laudă cu ei pe Facebook înainte de a-i mânca

Un grup de români fură crapi din iazuri pescuind ilegal în Marea Britanie şi se laudă zgomotos cu peştii în postări pe Facebook, au afirmat pescari britanici furioşi, relatează sâmbătă The Sun.



Pescarii, de la ''Royal Forest of Dean Angling Club'' din Gloucestershire, susţin că aproximativ 20 de bărbaţi au dat iama în iazurile lor. Ei afirmă că grupul duce crapii acasă pentru a-i mânca, ignorând indicatoarele mari pe care scrie că peştii trebuie aruncaţi înapoi în apă.



Clubul de pescari estimează că-i costă 2.000 de lire sterline pentru a înlocui crapii pescuiţi ilegal şi a anunţat poliţia în această problemă.



Potrivit declaraţiilor lui Adrian Lane (55 de ani), administratorul iazului clubului, au fost urmăriţi 12 bărbaţi care pescuiau ilegal şi se crede că ei sunt din România şi Polonia.



''Această problemă durează de circa cinci ani, dar devine tot mai gravă. Noi am constatat o cantitate redusă de peşte în iazurile noastre'', a declarat Lane pentru Daily Mail.



''Aceşti români şi polonezi fac schimb de fotografii pe media sociale cu peştii prinşi de ei'', a afirmat el, adăugând că imediat ce a văzut fotografiile postate pe Facebook a anunţat poliţia.



Adrian Lane a mai spus că au fost înfiinţate patrule permanente pentru a proteja lacurile şi că o echipă specială încearcă să-i prindă pe bărbaţii care fură peşte.AGERPRES