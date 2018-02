VIDEO - Catastrofă pe un șantier din China, soldată cu cel puțin 8 morți

Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date dispărute în sudul Chinei după prăbuşirea unei porţiuni dintr-o şosea importantă în urma unei infiltraţii cu apă în zona şantierului unei staţii de metrou, au anunţat joi autorităţile, citate de APP.



Infiltraţia bruscă produsă miercuri noaptea a inundat spaţiul din subteran şi a condus la prăbuşirea drumului cu multe benzi din localitatea Foshan situată în provincia Guangdong, au indicat autorităţile municipale în cadrul unui comunicat.



''Nouă muncitori au fost salvaţi, iar lucrările de salvare şi de reabilitare sunt în desfăşurare'', se arată în document.



Nu se cunoaşte deocamdată dacă persoanele decedate şi date dispărute erau cu toţii muncitori.



Zona prăbuşită are dimensiunea a două terenuri de baschet, cu o adâncime între şase şi şapte metri, potrivit China Daily. În imaginile surprinse la faţa locului se poate observa zona afectată, plină de noroi şi de asfalt spart, în mijlocul unei magistrale cu două sensuri din districtul Changcheng.



Accidentele industrale sunt comune în China, ţară în care normele de siguranţă sunt deseori aplicate necorespunzător spre nemulţumirea cetăţenilor, precizează APP.



Potrivit cifrelor oficiale, 38.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în China în accidente de muncă produse în 2017.AGERPRES

