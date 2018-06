VIDEO - Imagini dramatice. Un orangutan încearcă să-și salveze pădurea din calea buldozerelor

Imagini extrem de tulburătoare au fost date publicității de Deutsche Welle în care se vede cum un orangutan ripostează față de un excavator care îi distruge pădurea din Indonezia.

Gestul maimuței este cutremurător. Acesta face un gest neputincios față de distrugerile pe care specia umană este în stare să le facă.

În pădurea Sungari Putri mai trăiesc numai în jur de 1.000 de orangutani, specie care este pe cale de dispariție din cauza defrișărilor masive din Indonezia, în perioada 1999 și 2016, 100.000 de astfel de animale au fost ucise.

În ciuda promisiunilor guvernului indonezian că exploatările forestiere au fost oprite, Greenpeace a depistat că au loc încă tăieri masive.

Ortangutanul din filmare a fost destul de norocos deoarece International Animal Rescue a reușit să îl salveze și să-l ducă într-un adăpost.

Watch this orangutan try to protect his home from a bulldozer in an Indonesia forest: pic.twitter.com/qYrW48NPxN