VIDEO - Ucraina - Atentat în stil mafiot la Kiev. Șeful operațiunilor speciale ale armatei, ucis

Maksim Shapoval, șeful operațiunilor speciale ale armatei din Ucraina, şi-a pierdut viaţa marţi într-o explozie a unei maşini la Kiev, ceea ce a determinat poliţia să deschidă o anchetă pentru act terorist, a anunţat Ministerul de Interne al Ucrainei, ţară care se confruntă cu un conflict armat între trupele regulate şi rebelii proruşi în regiunea Donbas, relatează AFP.



"Poliţia din Kiev a deschis o anchetă pentru atentat", a indicat purtătorul de cuvânt al ministerului citat, Artiom Şevcenko.



Victima născută în 1978 "era în serviciul militar activ", a precizat el.



Potrivit poliţiei locale, explozia s-ar produs în jurul orei 05:13 GMT.



"Cauzele şi circumstanţele exploziei sunt pe cale să fie stabilite", a adăugat poliţia într-un comunicat.



Publicaţia Ukrainska Pravda, citând surse din cadrul Ministerului Apărării ucrainean, relatează că o maşină a explodat în cartierul Solomenski din Kiev, iar militarul ucis este comandantul trupelor speciale ale Direcţiei de informaţii a armatei ucrainene (spionajul militar).



Dar, oficial, poliţia ucraineană nu a confirmat această informaţie şi nici nu a confirmat identitatea militarului ucis.



Acest incident intervine în timp ce un nou armistiţiu, cu o durată de două luni, a intrat în vigoare sâmbătă în estul separatist al Ucrainei. La câteva ore după instituirea armistiţiului, forţele ucrainene şi rebelii proruşi se acuzau reciproc de încălcarea acestuia.



Peste 10.000 de persoane, deopotrivă civili şi militari din ambele tabere, şi-au pierdut viaţa în conflictul din estul Ucrainei de la declanşarea sa în 2014. AGERPRES

The moment, when a bomb kills the head of special operations in Military Intelligence of #Ukraine in #Kiev. pic.twitter.com/hvSJ6cZjSo