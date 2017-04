Băsescu: Decizia CEDO trebuie să determine o schimbare a modului de a face justiţie

Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat marţi că decizia CEDO referitoare la situaţia din închisori ar trebui să determine o schimbare a modului de a face justiţie, prin trecerea de la o justiţie punitivă la una restaurativă.



"La noi, justiţia are un caracter punitiv. Şi punitiv exagerat. Eu cred că şi decizia pilot de azi, decizia CEDO, trebuie să ne îndrepte către schimbarea modului de a face justiţie: să trecem la o justiţie restaurativă. (...) Justiţia punitivă nu face decât să vizeze încarcerarea oamenilor şi nu rezolvarea problemelor cu societatea pe care cei care au comis infracţiuni le au. Având în vedere şi faptul că trebuie să adoptăm nişte soluţii care să ne rezolve problema pe care o avem cu CEDO în următoarele şase luni, eu cred că propunerea Baroului (de graţiere a pedepselor până la 6 ani închisoare - n.r) este o propunere rezonabilă", a spus Băsescu, liderul PNP, în cadrul dezbaterilor din Comisia juridică a Senatului pe marginea legii graţierii unor pedepse.



Senatorul PMP a adăugat că în Uniunea Europeană pedeapsa penală medie este de 9 luni, în timp ce în România este de 7 ani.



"Aş atrage atenţia că pedeapsa penală medie în UE este de 9 luni, la noi este de 7 ani. Nu avem o cifră oficială a anului trecut, dar pedeapsa medie în UE este de nouă luni, pentru că se pune accent nu numai pe recuperarea prejudiciului şi pe recuperarea omului. (...) Am fabricat, am făcut o maşinărie de distrus oameni şi nu o maşinărie de recuperare a lor pentru societate", a susţinut Băsescu.



Condiţiile de detenţie din sistemul penitenciar din România sunt contrare Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi relevă o disfuncţionalitate structurală care necesită adoptarea de măsuri generale de către stat, a decis marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în cazul 'Rezmiveş şi alţii împotriva României'.



Prin această decizie-pilot, CEDO a stabilit că a fost încălcat Articolul 3 al Convenţiei, care interzice tratamentele inumane sau degradante, în acest caz care vizează condiţiile de detenţie din închisorile româneşti, precum şi din arestul poliţiei. AGERPRES