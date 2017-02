CCR a lămurit cazul Ordonanței 13: azi o vedem și nu e

GrigorePopescu

Curtea Constituțională a respins sesizarea făcută de Avocatul Poporului, privind controversata Ordonanță de Urgență 13, de modificare a Codurilor Penale, explicând că aceasta practic nu mai există, iar judecătorii nu se pot pronunța cu privire la o lege inexistență. Valer Dorneanu, președintele CCR, a explicat că doar dacă acestă OUG va produce ulterior efecte, în instanțele de judecată, părțile vătămate vor putea cere decizia Curții Constituționale. Problema care apare acum este legată de circumstanțele în care Ordonanța codurilor ar putea fi „resuscitată”.

Judecătorii Curții Constituționale au respins ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului pe OUG 13, explicând că respectiva ordonanță pur și simplu nu mai există, după ce a fost abrogată. “Noi verificăm constituționalitatea legilor în vigoare. Ordonanța 13 a fost abrogată și, din acest punct de vedere, noi nu putem constata dacă a întrunit criteriile. Cu majoritate de voturi am luat decizia respingerii sesizării, ca devenită inadmisibilă. În acest caz, noi ar trebui să analizăm în abstract”, a explicat Valer Dorneanu, președintele CCR. Acesta a mai explicat că judecătorii CCR nu pot face, în acest moment, aceeași analiză ca în cazul în care alte legi abrogate au produs totuși efecte, menționând însă că instanța constituțională va putea fi sesizată ulterior, dacă acest lucru se va întâmpla, în cazuri concrete. „Din examinare, nu am găsit elemente care să fi fost deja aplicate, să fi produs consecințe juridice. Dacă vor exista, vom reveni. Noi nu judecăm un caz pe supoziții, după posibilități. În momentul în care cineva va sesiza, corelațiile vor fi făcute atunci, nu de acum”, a mai explicat președintele CCR.

Incertitudinea persistă

Existența ordonanței 13 este încă sub semnul întrebării, în acest moment, unii specialiști în Drept afirmând că o respingere a ordonanței 14 în Parlament ar însemna intrarea în vigoare a OUG pe care o abrogă, ceea ce ar însemna că ar produce imediat efecte. Chiar și în acest caz, CCR ar putea face ulterior ceea ce nu a putut face acum. “Decizia este foarte corectă, încadrată exact în parametrii legii de organizare a Curții. Curtea nu are creion, are numai radieră, deci poate doar să radieze ceva ce este neconstituțional, nu să construiască norme juridice. Cerera nu a putut fi admisă. Dacă legea și-a produs efecte, se evocă neconstituționalitatea pentru eventualele efecte pe care le-a produs o parte a acestei ordonanțe. Pot spune că legile nu sunt și nu trebuie să fie emoționale. Ordonanța 13 a fost abrogată și pe o stare emoțională, dar și pentru că ea trebuia să fie abrogată. Emiterea ei nu a fost oportună. Dezbaterea trebuia făcută în Parlament și nu în stradă. Aici a fost singura greșeală în emiterea acestei ordonanțe: oportunitataea”, consideră avocatul Lucian Bolcaș.

Posibilități legale de respingere

Nici judecătorul Cristi Dănileț nu consideră că decizia de astăzi a CCR ar fi o problemă, pentru că există în continuare mai multe căi legale prin care OUG 13 poate fi respinsă. „E clar: OUG 13 nu este în vigoare și nici nu va intra în vigoare pe 11 februarie. Acum, Parlamentul trebuie să aprobe OUG 14, care a abrogat OUG 13. Dacă o respinge, proiectul de lege poate fi atacat la CCR sau întors de Președinte, înainte de promulgare. Proiectul devine lege și produce efecte numai după publicare în Monitorul Oficial”, a expolicat Dănileț, pe pagina lui de Facebook. Nici liderii politici ai opoziției nu s-au pronunțat în sensul unui pericol iminent al OUG 13, în acest moment. Pe aceeași rețea de socializare și-a exprimat poziția și fostul lider PNL, Alina Gorghiu. „Le cer celor de la PSD, lui Dragnea și majorității lor, ca luni să avem în Parlament un singur obiectiv: să votam OUG 14, cea care abrogă OUG 13, pentru că nu face bine nimănui că nu se curmă frica publică legată de faptul că abuzul OUG 13 poate deveni curând realitate. Deci, domnilor, hai să nu mai întrețineți tensiunea socială și să rezolvăm repede problema”, a scris Gorghiu.

Pornim de la adevărul că Ordonanța 13 acum nu mai există. Vom judeca eventualele consecințe ulterioare, pentru rezolvarea problemelor care au făcut obiectul ordonanței. CCR s-a pronunțat doar atunci când au existat excepții ridicate în fața instanțelor de către părți, când o lege abrogată a produs efecte asupra părților. Valer Dorneanu, președinte CCR

Parlamentul va putea rezolva luni problema OUG 13, prin adoptarea ordonanței nr 14/2007, care abrogă actul normativ anterior.