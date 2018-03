Congres pentru secretul profesional

Băsescu Traian terfeleşte grobian de la tribuna Administraţiei Prezidenţiale prestigiul profesional al avocatului Mateuţ, angajat ca apărător în procesul Telepatia şi se implică public în favoarea judecătoarei Camelia Bogdan şi a unor soluţii deja stabilite de binom. În mandatele de ascultare date pe bandă rulantă sunt interceptate şi folosite de procurori convorbirile avocaţilor cu clienţii lor. Pe această bază, cu transcrieri falsificate, sunt inculpaţi şi avocaţi, aşa cum s-a întâmplat în dosarul Paltin Sturdza. Cu informaţii din interceptări şi percheziţii la cabinete, avocaţii sunt transformaţi de procurori, prin şantaj, denunţători sau martori protejaţi.

Sunt doar câteva dintre cazurile în care se nesocotesc prin abuz şi presiuni drepturile la apărare ale justiţiabililor, ceea ce conduce la procese inechitabile. Iată de ce tema Congresului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, convocat în 20-21 aprilie - ,,Secretul profesional al avocatului” - pleacă dintr-o realitate stringentă a sistemului juridic aflat în criză, aşa cum afirma recent şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Sub tema generală anunţată sunt supuse dezbaterii percheziţiile, interceptările convorbirilor telefonice ale avocatului, controlul corespondenţei private a avocatului, comunicarea necontrolată între avocat şi client, secretul profesional în relaţia avocat-client. UNBR menţionează că alegerea acestei teme are la bază schimbările în legislaţia europeană şi naţională, existând riscul ca, sub impactul acestor reglementări care vizează combaterea terorismului, spălarii banilor, crimei organizate, să fie compromise, prin supravegherea în masă, drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, inclusiv apărarea secretului profesional al avocatului.