DNA cere închisoare cu executare pentru Ponta şi Şova în dosarul 'Rovinari - Turceni'

Un procuror de la DNA a cerut marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea fostului premier Victor Ponta la închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor.



Cererea procurorului a fost făcută la ultimul termen al judecării dosarului "Rovinari - Turceni".



Reprezentantul DNA a mai cerut ca pedepsele aplicate lui Ponta să fie orientate spre mediu.



"Pedepsele să fie orientate spre mediu, iar ca modalitate de executare să fie cu privare de libertate", a spus procurorul.



De asemenea, procurorul a solicitat condamnarea fostului senator Dan Şova la închisoare cu executare pentru trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. În cazul acestuia, procurorul a cerut ca pedepsele să fie orientate spre maximul prevăzut de legea penală.



În plus, DNA a mai cerut confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la firma de avocatură "Şova şi Avocaţii" şi plata de către inculpaţi a prejudiciului din dosar.



Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''.



În dosar mai sunt judecaţi fostul senator Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi ''Şova şi Asociaţii'', Laurenţiu Ciurel, fost director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, şi Octavian Laurenţiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.



Procurorii susţin că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocatură, a obţinut de la SCA ''Şova şi Asociaţii'' suma de peste 181.000 lei, pentru presupuse activităţi efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat.



"Astfel, la 30 august 2007, între SCA 'Şova şi Asociaţii', reprezentată de Şova, şi Cabinetul Individual de Avocat 'Ponta Victor-Viorel', reprezentat de Ponta, s-a încheiat o convenţie de conlucrare profesională, având ca obiect conlucrarea celor două părţi în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum şi în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenţia s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată. În convenţie s-a prevăzut că, pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocaţi, iar avocatul Ponta să primească o sumă fixă de 2.000 de euro pentru care va emite o factură lunară. Prin procesul-verbal din 29 octombrie 2007, inculpaţii au hotărât suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007 (lună în care Şova s-a înţeles cu Cristea Dumitru să încheie un contract de asistenţă juridică prevăzut cu comision de succes)", susţine DNA.



Anchetatorii au reţinut că, în 27 martie 2008, inculpaţii au încheiat un act adiţional la convenţia de conlucrare profesională, în sensul că s-a modificat onorariul cuvenit lui Ponta la suma de 3.000 euro (cu o lună înainte, cele două complexuri energetice încheiaseră cu SCA ''Şova şi Asociaţii'' alte contracte de asistenţă juridică prevăzute cu comision de succes).



"Convenţia de conlucrare s-a încheiat în decembrie 2008, moment în care Ponta a devenit ministru. Pentru presupusele activităţi efectuate în conlucrare, avocatul Ponta a emis în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societăţii de avocaţi SCA 'Şova şi Asociaţii', care a efectuat plata contravalorii lor, după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, având în vedere că, în realitate, Victor Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenţiei de conlucrare. Dan Şova a fost singura persoană cu drept de dispoziţie în privinţa oricăror acţiuni de orice natură care implicau societatea de avocaţi", menţionează DNA.



Sursa citată precizează că, din probe, a rezultat că, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea lui Victor Ponta pentru contractele încheiate de SCA ''Şova şi Asociaţii'' cu complexurile energetice. Procurorii consideră că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă la nivelul companiilor de stat nu ar fi existat percepţia că Şova beneficiază de susţinerea lui Victor Ponta. AGERPRES