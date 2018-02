Kovesi: „Procurorii din DNA nu falsifică probe, ei respectă legea”

La conferinta de presa sustinuta miercuri seara, Laura Codruța Kovesi a afirmat ca după pronunțarea sentinței de condamnare, care nu e definitivă, acești inculpați condamnați în prima instanță au început diverse demersuri pentru a obține un act care să îi ajute să obțină o pedeapsă mai mică.

„Vineri, 9 februarie, persoane din anturajul lor s-au prezentat la sediul DNA Ploiești încercând să intimideze procurorii sub forma unor avertismente de difuzare în presă a unor înregistrări trunchiate de natură să compromită procurorii. Evident că procurorii nu au cedat pentru că știu că au respectat legea.(...) Iată că duminică seară au apărut exact acele situații descrise încă de vineri de persoane din anturajul inculpaților”, a mai spus Kovesi.

Kovesi: Mereu facem ce prevede legea. Suntem atacați pentru că ne-am făcut treaba

Procurorii și polițiștii de la Ploiești nu s-au temut. Inculpații au trecut la aplicarea planului și au devoalat propriile lor fapte de șantaj(...). Procurorii din DNA nu falsifică probe, respecta legea. Modul în care lucrează e supus controlului judecătoresc, în toate dosarele noastre.

Kovesi: Am fost întrebata ce am făcut? Am făcut ce prevede legea. Orice suspiciune de abatere se cerceteaza de Inspecția Judiciară

„Nu e prima oara cand sunt incidente cu privire la activitatea DNA . A fost prima oară în mandatul meu când un procuror-șef a fost investigat pentru corupție, a fost arestat și condamnat. Atunci când procurorii nu au respectat legea, am sesizat IJ, am cerut CSM revocarea unor procurori care nu și-au îndeplinit atribuțiile. La primul semn că un procuror nu a respectat legea, am reacționat, conform atribuțiilor legale. Avem mecanisme interne de autocurățare”.

„Nu cred că acest atac e întâmplător. Asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaților, care spun neadevăruri, părti de adevăr. Aici nu e vorba de Kovesi și vă reamintesc ce am zis la primul raport de activitate. DNA nu e un om, DNA e o instituție”

Antena 3