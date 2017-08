Toader: Nu este cazul ca Lazăr să întrebe CSM dacă să furnizeze documente; vom discuta, apoi voi sesiza IJ

DIANA OROS

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că nu este cazul ca procurorul general Augustin Lazăr să întrebe CSM dacă poate să furnizeze documente despre ancheta privind alegerile prezidenţiale din 2009, adăugând că va avea o discuţie cu acesta şi în urma răspunsurilor pe care le va primi va sesiza Inspecţia Judiciară.



"Am convingerea că procurorul general îşi cunoaşte atribuţiunile de serviciu. Am convingerea că procurorul general cunoaşte modul de îndeplinire, de exercitare a respectivelor atribuţiuni şi nu cred că este cazul ca domnia sa să întrebe CSM dacă să furnizeze sau nu respectivele documente. Acesta este motivul pentru care, în ordine, am o întâlnire cu liderii de sindicat de la ora 9,00, de la penitenciare, după care voi vorbi cu dânsul, voi vedea ce răspunsuri furnizează, apoi voi sesiza Inspecţia Judiciară", a declarat Tudorel Toader la sediul Ministerului Justiţiei. www.agerpres.ro