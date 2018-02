A început prohibiţia la ştiucă! Această specie va putea fi prinsă doar în regim "Catch & release"

Niciun pescar nu mai are dreptul să captureze ştiucă începând din această săptămână, potrivit Ordinului de prohibiţie a pescuitului din acest an, publicat în Monitorul Oficial.



Ordinul de prohibiţie din acest an, adoptat de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi de ministrul Mediului introduce totodată, pentru prima oară în istoria pescuitului din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD), pescuitul "Catch & release" pentru specia ştiucă.



"În mod special, pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ-sportiv la ştiucă este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch&release)", se arată în ordinul de prohibiţie.



Pescuitul ştiucii este interzis pe teritoriul Rezervaţiei până la data de 15 martie inclusiv.



Introducerea pescuitului sportiv cu obligativitatea eliberării capturilor a fost anunţată încă de anul trecut, de guvernatorul Rezervaţiei, Mălin Muşetescu, pentru încă trei specii - crap, somn şi şalău, în contextul declinului populaţiilor din aceste specii.



Măsura a fost criticată de Asociaţia Patronatului în Turismul din Delta Dunării, a cărei conducere s-a arătat nemulţumită din cauză că "ştiuca este pe cale de dispariţie pentru pescarii sportivi, dar nu şi pentru pescarii comerciali".



Încă de la transmiterea proiectului ordinului de prohibiţie către autorităţile naţionale, guvernatorul Muşetescu a menţionat că măsurile au fost discutate cu asociaţiile de pescari.



Ordinul de prohibiţie din acest an prevede interzicerea pescuitului în habitatele piscicole naturale din România şi în apele care constituie frontieră de stat începând cu data de 7 aprilie.



Ştiuca, una dintre speciile care atrage pescarii sportivi în Delta Dunării, este apreciată pentru carne şi icre, producţia din această specie de interes economic atingând un nivel record de 2.666 de tone în anul 1965 şi un nivel minim de patru tone în anul 1994, potrivit Institutului Naţional de Cercetare Delta Dunării.



Prohibiţia pescuitului este impusă în fiecare an pentru protejarea resurselor acvatice în perioada de reproducere a acestora şi în perioada imediat următoare acesteia, astfel încât să se asigure pentru anii următori o producţie de peşte cât mai bună. AGERPRES