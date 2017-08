Alba: O femeie a sustras de la CAR Abrud 3,2 milioane lei cu documente false

O femeie în vârstă de 60 de ani, angajată a Casei de Ajutor Reciproc Teiuş - Sucursala Abrud, a fost reţinută de poliţiştii IPJ Alba sub acuzaţia că a sustras, pe parcursul a şapte ani, suma de 3,2 milioane lei, prin falsificarea a sute de contracte de împrumut.



Femeia va fi prezentată vineri Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.



Potrivit unui comunicat al IPJ Alba, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat, joi, trei percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale, într-un dosar penal ce vizează fapte de delapidare, fals şi abuz în serviciu, cu un prejudiciu de peste 3 milioane lei, ce ar fi fost comise de două angajate ale Casei de Ajutor Reciproc Teiuş - Sucursala Abrud.



După percheziţii, poliţiştii au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de D.A., o femeie în vârstă de 60 de ani, din Abrud, care este cercetată pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.



În sarcina acesteia s-a reţinut faptul că, în perioada 2010 - 2017, în calitate de angajată a CAR Credit Teiuş - Sucursala Abrud, prin "serviabilitate exagerată", ar fi câştigat încrederea membrilor casei de ajutor reciproc, în scopul de a opera în conturile acestora, fără acordul lor.



Mai mult, folosindu-se de documente întocmite în fals, femeia ar fi încheiat contracte de împrumut, pe numele membrilor CAR, fără acordul sau cunoştinţa acestora, şi-ar fi însuşit sumele de bani, aferente contractelor şi ar fi efectuat retrageri de numerar din fondul social al mai multor membri.



Prejudiciul total estimat este de 3.220.000 lei, cauzat prin încheierea, în fals, a 374 de contracte.



În acelaşi dosar penal este cercetată, sub aspectul comiterii infracţiunii de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, I.S.A., o femeie în vârstă de 32 de ani, tot din Abrud, care, în calitate de angajată a aceleiaşi case de ajutor reciproc, nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile de serviciu şi nu a verificat modul de întocmire a contractelor. AGERPRES