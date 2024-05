Planta care l-a impresionat pe Regele Charles, cultivată de un român: "Mi se pare foarte bună. Poate fi consumată ca atare, făcută compot, gem, sos pentru mâncare"

Plantația lui Mircea Muntean este unică în România. Oamenii locului prepară din ea una dintre prăjiturile preferate ale Regelui Charles.

"Am crescut cu planta asta, mâncam primăvara, mi se pare foarte bună. Şi acum 14 ani, într-o delegaţie de afaceri în Hamburg, am vizitat pe cineva în zona rurală, unde am văzut cum arată o cultură de câmp.

Şi am fost inspirat de acolo, am vorbit cu acel fermier, am adus 2.000 de rădăcini din soiul german, pe care am început să le adaptez aici", a povestit Mircea Muntean, sâmbătă, la emisiunea Agricool, de la Antena 3 CNN.

Câmpurile cu rubarbă de pe plantaţia lui Mircea Muntean se întind cât vezi cu ochii.

"Pentru a o transforma din hobby în afacere, cultura trebuie să o organizăm altfel şi să lucrăm mecanizat. Acest lucru reduce costurile, permite repetitivitate şi o mai mare productivitate", spune acesta.

Plantaţia se află în apropiere de Sighişoara.

"Nu am dat niciodată ierbicid, îngrăşământ, nu e cultura asta certificată bio dar, de 9 ani de când e aici, s-a lucrat mecanizat, fără nicio intervenţie chimică", precizează Mircea Muntean.

"Are enorm de multă vitamina C, magneziu, calciu, fosfor, vitamine şi minerale.

Peţiolul plantei poate fi consumat ca atare, proaspăt după ce îl curăţăm puţin de pieliţă. E răcoritor, acru, foarte bun pentru organism.

A doua utilizare cea mai simplă este prepararea lui drept compot. Dar se face şi prăjitură, plăcintă, sosuri pentru mâncăruri, gemuri", explică Mircea Muntean.

Prăitura cu rubarbă a ajuns preferata regelui Charles în vizitele sale prin Transilvania.

"Actualul rege al Marii Britanii este un fan declarat al regiunii noastre şi al produselor care se pot găsi aici", a încheiat Mircea Muntean.