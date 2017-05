Alertă cu bombă în fața Spitalului Județean Vaslui

In fata Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a fost descoperit o geantă suspectă, in interiorul caruia se crede ca ar fi o bomba. Aceasta a fost găsită chiar in statia de autobuz din apropierea unitatii medicale, scrie bzv.ro.

La fata locului au intervenit echipaje de la Politie, Politia Locala si Jandarmerie. O echipa de genisti din cadrul SRI urmeaza sa ajunga la fata locului pentru a efectua cercetari.

În urma scanării, genistii au vazut un obiect suspect de forma paralelipipedica, pe fundul genții.

Știre în curs de actualizare.