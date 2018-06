Amatorii de pescuit pot practica sportul favorit în Delta Dunării

Marin Raica/Intact Images

Pescuitul sportiv şi cel comercial s-au reluat, miercuri, în Delta Dunării, după aproape două luni de prohibiţie, pescuitul la ştiucă fiind însă permis doar cu eliberarea capturilor.



La început de sezon, guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Mălin Muşetescu, le-a recomandat pescarilor sportivi care ajung în zonă să se informeze cu privire la locurile în care pescuitul este posibil legal, dat fiind că în zonele strict protejate această activitate este interzisă.



"Delta Dunării nu există pentru ca ei (pescarii sportivi - n.r.) să vină să se distreze şi să plece cu saci cu peşte acasă. Delta Dunării, aşa cum este astăzi, este un loc perfect pentru orice pescar să se simtă bine, să-şi exercite pasiunea, să vină pentru trofee dacă vrea şi le găseşte, să-şi facă nişte poze şi, în cazul ştiucilor, să elibereze capturile. În restul speciilor, pot fi reţinute legal cinci kilograme pe zi. Atenţie, nu peşte sărat sau filetat, pentru că este peşte procesat şi trebuie să existe o dovadă a provenienţei", a declarat presei Mălin Muşetescu.



Şi pescarii comerciali şi-au început miercuri activitatea în Deltă, ei având în acest an dreptul să captureze o cantitate totală de 4.738,5 tone de peşte, după ce anul trecut ei au avut dreptul legal să captureze 4.043 tone de peşte.



"Pentru pescarii comerciali am o singură recomandare: să respecte legea! Dacă o respectă, suntem bine, mai pescuim şi anul viitor", a menţionat guvernatorul Rezervaţiei.



Cei aproape 1.000 de pescari comerciali din Delta Dunării îşi vor desfăşura activitatea în perioada imediat următoare în baza actelor primite de la Administraţia RBDD anul trecut, instituţia statului prelungindu-le valabilitatea.



"Am suplimentat numărul angajaţilor care se ocupă temporar de acest lucru (emiterea noilor acte pentru pescarii comerciali - n.r.) la Serviciul Reglementări şi avem probleme mari, pentru că avem oameni puţini la Reglementări. Este multă birocraţie pe care o reclamă şi pescarii, şi cei care lucrează la noi, dar asta e legea", a mai spus guvernatorul Rezervaţiei.



Începând din acest an, pescarii sportivi care vin în Deltă nu mai au dreptul să oprească niciun exemplar de ştiucă, din cauza scăderii efectivelor acestei populaţii apărută pe fondul supraexploatării comerciale.



Anul trecut, pescarii comerciali din Deltă au depăşit cota alocată la ştiucă cu 47,6 tone, iar anul acesta ei vor avea dreptul să captureze o cantitate totală de 312,8 tone.



Pescarii sportivi care ajung în Deltă nu trebuie să plătească decât tariful de acces în Delta Dunării care variază de la 5 lei la 30 de lei, în funcţie de perioada de valabilitate a acestuia. AGERPRES