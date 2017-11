Anchetă la Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza din Ploieşti după ce o profesoară a tuns doi băieți în timpul orelor

Conducerea Colegiului Naţional Alexandru Ioan Cuza din municipiul Ploieşti a demarat o anchetă după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora una dintre profesoare ar fi tuns doi elevi în timpul orei, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) efectuând, de asemenea, verificări.



Directorul Colegiului Naţional "Alexandru Ioan Cuza" din Ploieşti, Rodica Popescu, a declarat, luni, că la nivelul instituţiei are loc o anchetă după ce au apărut informaţii în spaţiul public referitoare la faptul că doi elevi ai instituţiei ar fi fost tunşi în timpul unei ore de către o profesoară.



Deputatul USR de Prahova Dan Rădulescu a scris, vineri, pe pagina sa de Facebook, că un prieten al cărui fiu este elev al colegiului respectiv, dar şi un alt coleg al acestuia din urmă, au fost tunşi de o profesoară.



Directoarea instituţiei a explicat că, potrivit datelor existente la acest moment, incidentul s-a petrecut în timpul unei ore de dirigenţie la clasa a VII-a, în cadrul căreia a fost dezbătută o temă cu privire la ţinuta băieţilor.



"Vorbim despre o acţiune care s-a derulat la ora de dirigenţie (...), în care dna profesoară, la o clasă de a VII-a, a reluat problemele regulamentului şcolar. Una din problemele regulamentului şcolar este purtarea uniformei şi ţinuta să fie decentă şi s-a făcut referire mai cu seamă la ţinuta băieţilor. În această clasă sunt câţiva copii care au părul neregulamentar, adică nu corespunzător cu ceea ce prevede regulamentul nostru şcolar. Au fost atenţionaţi, s-a reluat discuţia asupra atitudinii copiilor faţă de regulamentul şcolar şi, împreună cu copiii, dna dirigintă a stabilit că este bine să verificăm cum stăm cu ţinuta, mai cu seamă cu părul copiilor", a declarat Rodica Popescu.



Aceasta susţine că cei doi elevi nu au fost tunşi, însă admite că profesoara în cauză a tăiat cu o foarfecă "un pic din păr", punctând că gestul a fost făcut pe fondul unei atmosfere de "veselie".



"Dna dirigintă, din primele noastre informaţii, a făcut acest gest. A primit o foarfecă de la un copil (...) Aceşti doi copii au părul mare şi îl poartă legat într-un coc. Ei au desfăcut şi, fără să fie bruscaţi, fără să fie ameninţaţi, de bună voie şi într-o veselie a clasei, copiii au acceptat să li se taie un pic din păr să demonstreze dna dirigintă că nu e frizer, că nu ştie să tundă şi că ei ar trebui să se tundă la frizer. (...) Da, în clasă era veselie, bucurie, copiii şi-au măsurat părul între ei ca să scoată în evidenţă că majoritatea copiilor sunt tunşi regulamentar, iar aceşti doi copii nu sunt tunşi regulamentar", a explicat directorul colegiului.



Potrivit sursei citate, regulamentul instituţiei de învăţământ, care este public şi afişat în anumite zone, prevede ca lungimea părului la băieţi să fie de cinci centimentri, profesoara care a tăiat din părul celor doi elevi spunând că lungimea depăşea zece centimetri la fiecare în parte.



"Ei vin la şcoală formându-şi un fel de moţ gen samurai în vârful capului. Când îşi dau acel moţ jos din cap, sunt permanent preocupaţi să îşi aşeze freza, să aibă un look, nemaifiind atenţi la ceea ce se întâmplă. În mod repetat, colegii mei mi-au spus că nu sunt atenţi la oră, că nu îşi iau notiţe. (...) În acea oră de dirigenţie, am reluat acea discuţie pentru că tocmai primisem nişte informări că la alte ore nu fac ceea ce trebuie şi atunci le-am spus să se tundă pentru săptămâna viitoare. Copiii au început în clasă să îşi măsoare unul altuia părul pentru că au considerat că nu au depăşit o limită a regulamentului. (...) copiii aveau unul 14, altul 15 cm, cei despre care vorbim. Discuţia a avut loc şi în alte ore de dirigenţie, şi cu părinţii la şedinţa cu părinţii. (...) În urma discuţiilor repetate, o parte dintre băieţi s-au tuns", a declarat profesoara Magda Vasile.



Aceasta a explicat că nu i-a agresat pe copii, ei distrându-se pe parcursul derulării incidentului.



"Practic, în momentul în care ei au început să măsoare şi au hotărât că sunt cu dimensiunile de păr mult peste ceea ce ar fi trebuit să fie, eu am spus, sub formă de glumă, (...) că eu fiind profesor de matematică, nu aş şti să îi tund şi să se ducă la frizer. (...) Unul din copii avea o foarfecă pe care mi-a înmânat-o şi a zis: aţi putea să-i tundeţi? Şi am zis: categoric nu. (...) Nu a fost în niciun fel împotriva apropierii mele de el (unul dintre cei doi elevi tunşi-n.r.). Din partea din spate am luat în vârful degetelor o mică şuviţă din care am tăiat, într-adevăr. Să fie zece firişoare de păr, pe o lungime de 1 cm - 1,5 cm, şuviţă pe care i-am pus-o pe caiet în aşa fel încât să vadă că nu a fost tuns, că nu a fost traumatizat, nu a fost în niciun fel agresat. A fost tot timpul de acord, a râs de ceea ce se întâmpla, în niciun caz intenţia mea nu a fost denigratoare la adresa copiiilor", a spus profesoara.



Potrivit acesteia, acelaşi "tratament" i-a fost aplicat şi celui de-al doilea elev care "s-a distrat".



Profesoara spune că nu ar repeta gestul şi consideră că este implicată într-un scandal "mai mare decât era cazul să se întâmple".



Directorul Colegiului Naţional "Alexandru Ioan Cuza" a spus că ancheta este în curs, iar profesoara în cauză va fi, cu siguranţă, sancţionată.



"Riscă o măsură din partea instituţiei până acolo până unde se consideră. Sunt sancţiuni, (...) există observaţie verbală, există avertisment scris, există mustrare, există retras pe 3 luni un procent din salariu. Asta va constata şi va hotărî o comisie. Comisia, de fapt, va propune şi noi, în Consiliul de Administraţie, vom realiza sancţiunea. Sigur d-na profesoară va fi sancţionată", a spus Rodica Popescu.



Inspectorul şcolar adjunct Horia Toma a precizat că Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Prahova face verificări în acest caz.



De altfel, Consiliul Judeţean al Elevilor a emis un comunicat prin care îşi exprimă dezaprobarea faţă de gestul profesoarei, cerând ÎŞJ o reverificare a regulamentelor şcolare, "astfel încât acestea să respecte drepturile elevilor şi incidente asemănătoare să nu mai aibă loc în nicio unitate de învăţământ din judeţul nostru". AGERPRES