Femeia surprinsă de avalanşă în Cheile Tişiţei a fost găsită moarta

Femeia surprinsă de avalanșă a fost găsită moartă, a anunţat directorului Salvamont Vrancea, Laurențiu Mocanu. Victima a fost găsită în albia râului Tişiţa.

Laurențiu Mocanu, a declarat pentru monitorulvn.ro că aproximativ 60 de persoane, din București şi din judeţul Vrancea ar fi plecat astăzi în drumeție pe Cheile Tișiței, într-o excursie organizată pe facebook.

„Noi am găsit săptămâna trecută pe facebook anunțul despre organizarea evenimentului. Nu erau obligați să ne anunțe pe noi, ci pe jandarmi, lucru pe care l-au făcut. Este vorba de un grup de mai multe persoane, din București și din Vrancea. 27 de persoane au plecat pe traseu și am trimis o echipă de 4 persoane cu ei. Două femei au plecat mai târziu, ele fiind surprinse de avalanșă. Una dintre ele a fost găsită deasupra zăpezii, fiind în afara oricărui pericol, cealaltă a fost prinsă sub zăpadă“, a declarat Laurențiu Mocanu.

Potrivit monitorulvn.ro, femeia are în jur de 36 de ani şi este din Bucureşti.