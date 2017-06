Moarte STUPIDĂ în Baia Mare. Un autobuz a căzut peste un bărbat în timp ce încerca să schimbe o roată

Un accident deosebit de grav a avut loc duminică seară, 11 iunie, în municipiul Baia Mare. Un băimărean în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost strivit după ce autobuzul la care muncea s-a prăbușit peste el, informează ActualMM.

Bărbatul încerca să schimbe una dintre roțile autobuzului, moment în care cricul a cedat. Din păcate, acesta nu a putut reacționa destul de repede, astfel că a fost imediat prins sub greutatea autobuzului.

Bărbatul s-a stins din viață la spital datorită rănilor grave necompatibile cu viața, medicii nemaiputând să facă nimic pentru a-l mai salva pe acesta.

Pompierii din cadrul ISU Maramureș au reușit să îl scoată pe bărbat de sub autobuz, după care l-au predat echipajelor SMURD.

„Victima a fost prinsa sub autobuz. Am reușit sa o extragem și am predat-o colegilor de la SMURD”, a spus Dan Lazăr de la ISU Maramureș, potrivit Vasile Dale.

La momentul sosirii echipajelor SMURD, bărbatul se afla în stop cardio-respirator, astfel că medicii au fost nevoiți să-i aplice acestuia manevre de resuscitare. Din fericire, acesta a răspuns manevrelor, după care a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Accident grav pe Bd București din Baia Mare, în parcarea de vis-a-vis de Restaurantul Crenguța.

„Victima a fost găsită în stop cardio-respirator. S-au efectuat manevrele de resuscitare și a fost transportat la UPU Baia Mare” a declarat dr Cosmin Florian, SMURD Maramureș.

Inspectoratul de Poliție Maramureș a deschis o anchetă, urmând a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.

