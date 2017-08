Scene șocante! Un cioban a fost spulberat cu tot cu turma de oi pe şosea, de un tânăr care a fugit de la locul accidentului

Politia Orasului Insuratei a fost sesizata, prin apel 112, de catre un barbat, in varsta de 32 de ani, din satul Cuza Voda, comuna Stancuta, cu privire la faptul ca pe DJ 212, in afara localitatii de domiciliu, a fost victima unui accident rutier.

Ajunsi la fata locului, politistii au stabilit ca este vorba despre un tanar, in varsta de 20 de ani, din comuna Stancuta, care, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Cuza Voda catre Stancuta, l-a surprins si accidentat pe barbatul in cauza, care se deplasa cu o turma de ovine pe partea carosabila, in acelasi sens de mers.

Soferul a parasit locul accidentului fara acordul organelor de politie, fiind gasit la domiciliu, unde a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a pietonului, fiind transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Braila pentru acordarea de ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei. Observator.tv