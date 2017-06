Sibiu: Cel mai mare gulaş din oraş se va găti duminică, într-un ceaun de 500 de litri

Cel mai mare gulaş din Sibiu se va găti duminică, într-un ceaun de 500 de litri, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, maestru bucătar fiind Sandor Csanyi din Szolnok (Ungaria), organizatorul celui mai mare festival de gătit această mâncare din lume, a precizat pentru AGERPRES Cosmin Călinescu, purtătorul de cuvânt al instituţiei muzeale.



Prepararea gulaşului uriaş va începe duminică, la ora 10.00, iar în jurul orei 13.00 se poate servi, preţul unei porţii fiind 10 lei.



Sâmbătă se va găti, de asemenea, gulaş în Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, în cadrul unui concurs la care sunt aşteptaţi să se înscrie bucătarii. Detalii despre concurs se pot obţine de pe site-ul www.szeben.ro.



"Câştigătorii concursului din Sibiu vor putea participa la acest deosebit eveniment din Szolnok, Ungaria în luna septembrie 2017, organizatorii suportând toate costurile legate de deplasare. Începând cu acest an, ne propunem să susţinem producătorii şi fermierii locali. La evenimentul din acest an vom invita un producător (bio) şi fermieri locali care vor pune la dispoziţia concurenţilor, contra cost, dar sub preţul pieţei, majoritatea produselor şi ingredientelor necesare pentru gătitul 'gulyas-ului'", a declarat Levente Serfozo, preşedintele Asociaţiei Maghiare din Sibiu - HID.



Potrivit regulamentului, la concursul de gătit gulaş se pot înscrie echipe formate din minimum două persoane. Printre cei care s-au înscris până acum se numără şi o echipă formată din angajaţi/ funcţionari publici ai Consiliului Judeţean Sibiu.



Aceste demonstraţii culinare de gătit gulaş la ceaun au loc în week-end, în Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, pentru a sărbători "Zilele Hungarikum".

Sursa: www.agerpres.ro