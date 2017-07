Sute de bucureşteni au aşteptat la coadă ca să obţină voucherul pentru biciclete

Dan Marinescu/Intact Images ARHIVA ARHIVA

Sute de bucureşteni au aşteptat, marţi, la coadă, în faţa Centrului de Informare şi Documentare pentru Relaţia cu Cetăţenii, din dorinţa de a obţine un voucher în valoare de 500 de lei, cu care să îşi poată achiziţiona o bicicletă, o trotinetă electrică sau un dispozitiv de tip Segway/Ninebot.



Primăria a informat că, luni, s-au primit 2.935 de cereri, dintre care 2.245 au fost depuse la Registratură şi 690 prin e-mail.



Cozile s-au format de la prima oră, după ce luni - ziua în care a fost lansat programul "Biciclişti în Bucureşti"- în faţa Centrului de pe Bulevardul Elisabeta s-au format, de asemenea, cozi de aproximativ două sute de persoane.



Patru umbrele mari i-au ferit pe oameni de arşită şi de două-trei ploi răzleţe. De asemenea, au fost instalate garduri de protecţie, pentru delimitarea celor care aşteptau la coadă, iar câţiva angajaţi ai Poliţiei Locale s-au ocupat de îndrumarea cetăţenilor.



În Centru, angajaţii de la 12 ghişee s-au ocupat exclusiv de înregistrarea solicitărilor pentru vouchere. Alte patru ghişee au fost destinate procesării cererilor transmise prin e-mail, în timp ce două ghişee au fost dedicate altor activităţi.



La iniţiativa celor care aşteptau la coadă, a fost întocmită o listă de aşteptare, iar în jurul orei 13,00 aceasta ajunsese la numărul de ordine 1.000. Acestora li s-au adăugat solicitările transmise pe internet.



Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a declarat că doreşte să îşi ia trotinetă electrică, deoarece fiul său are şi el una şi a avut posibilitatea să o încerce.



"Stau în Balta Albă, unde am Parcul Cuza, unde nu mă deranjează nimeni, mă plimb când vreau, cum vreau. Merg până în piaţă să îmi iau zarzavat. Merg în pantaloni scurţi şi asta e", a spus el.



Un alt bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, a recunoscut că vrea să ia bicicleta pentru nepotul său, deoarece el nu mai poate să o folosească. El a spus că a aşteptat vreo trei ore până să obţină numărul de înregistrare, dar că nu a stat în continuu la coadă, făcând scurte plimbări până s-a ajuns la numărul lui.



O doamnă, care ne spune că în prezent circulă mai mult cu metroul, a precizat că vrea o bicicletă ca să o folosească mai mult la sfârşitul săptămânii, deoarece în Bucureşti sunt prea puţine piste amenajate.



"Am bicicletă, dar nu îmi place, e veche, are roţile groase. Vreau să îmi iau una modernă, cu roţi subţiri, să merg mai repede. Pe Calea Victoriei, pista e foarte bună. Dar mai trebuie şi altele", a spus ea.



Un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani a menţionat că îşi doreşte o bicicletă, deoarece el nu e "de trotinetă".



"Pistele care ar trebui să aparţină bicicliştilor de fapt nu aparţin bicicliştilor. Dar nu e ceva imposibil să circuli cu bicicleta în Bucureşti. Până la urmă, e o provocare. Vreau să folosesc bicicleta de câte ori pot", a susţinut el.



La coadă a aşteptat şi o femeie în vârstă de 33 de ani, împreună cu fiica ei de 18 ani. Amândouă au mai avut biciclete şi le foloseau zilnic.



"Am mai avut. Una s-a stricat, una s-a furat. Aşa e la noi...Vreau să mă duc cu ea la serviciu, la distanţă de vreo şapte staţii. În ultima vreme am fost cu autobuzul, dar e mult mai bine cu bicicleta, chiar dacă nu sunt piste. Pentru un biciclist în Bucureşti e foarte periculos. Şi cu maşinile, şi cu pietonii.... Toată ziua numai ne înjură şi e foarte greu. Şi se fură bicicletele, nu ai unde să le laşi. Şi nu ai unde să circuli", a afirmat femeia.



Un tânăr, abia venit, cu o foaie în mână, a spus senin că "nici măcar nu ştie ce se dă". O altă femeie, cu un copil în braţe, a declarat că vrea să ia o bicicletă pentru cel mic, dar că în cazul în care voucherele sunt destinate doar adulţilor ar avea şi ea nevoie de o bicicletă.



Alţi doi, de 18 şi, respectiv, 19 ani, au recunoscut că au mai avut biciclete, dar că s-au stricat. "Am vrea să le folosim de vreo patru ori pe săptămână. Sunt foarte bune, pentru că ne permit să ajungem repede, mai ales în zona centrală unde sunt amenajate piste", au precizat ei.



Prin programul "Biciclişti în Bucureşti'' PMB oferă 5.000 de vouchere. Numerele de ordine ale cererilor admise în program vor fi publicate pe site-ul pmb.ro, anunţă Primăria Capitalei. AGERPRES