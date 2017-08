Timiș: Moda nașterilor acasă este periculoasă pentru mamă și făt, spune managerul Spitalului Județean

Conf. dr. Marius Craina, ginecolog și manager al Spitalului Județean de Urgență Timișoara, a declarat marți, pentru AGERPRES, că moda nașterilor acasă poate fi foarte periculoasă, mai ales în condițiile în care pot apărea complicații cu efecte nefaste asupra mamei și a fătului.

Declarația reprezentantului SJU Timișoara survine internării de urgență a unui nou-născut, luni, la secția ATI a Maternității Bega din Timișoara, cu diagnostic de hemoragie cerebrală, care indica o hipoxie severă, după ce mama, o ingineră de 38 de ani, l-a născut acasă, asistată de un medic.

''Se pare că au devenit o modă nașterile acasă, având în vedere că în ultima perioadă la noi au venit cazuri cu complicații grave ale mamei și ale fătului. Cazul de ieri nu este unul izolat, ceea ce mă face să cred că au fost mai multe asemenea evenimente pe care, din păcate, pe unele le-am preluat noi în regim de urgență'', a afirmat Craina.

Ginecologul susține că nu cunoaște ca în momentul de față, în România, să existe o legislație care să se refere exact la asistența la domiciliu a unei mame la naștere, care să stabilească anumite condiții, criterii, norme, regulamente pe care să se bazeze o naștere la domiciliu.

''Așa cum prevede nașterea la stat, eu nu știu cât de legală sau de ilegală poate fi considerată o asemenea procedură (naștere acasă, n.r.) și cât de riscantă vizavi de mamă și de făt poate să fie. În cazul de ieri vorbim despre o femeie cu facultate. (...). Noi am avut din statistici trei cazuri care au venit cu complicații și au necesitat urgențe asupra mamei și copilului, în ultimul an. Din punctul meu de vedere este mult, ținând cont de faptul că totuși nașterea care se desfășoară la spital de multe ori este rezolvată direct acolo și nu ajungem la asemenea complicații'', detaliază Marius Craina.

Acesta subliniază că unele dintre complicații pot fi evitate dacă nașterea are loc într-un cadru adecvat și este asistată de către un personal specializat.

''Din câte am înțeles, la naștere a fost prezent doar medicul, pe când la o naștere mai este necesar și medicul neonatolog care se ocupă de starea și mai ales de bunăstarea nou-născutului la naștere, plus asistentele, aparatura și instrumentarul de specialitate necesar, care la domiciliu sunt zero'', adaugă directorul Spitalului Județean Timișoara.

Marius Craina cataloghează gestul medicului care a asistat nașterea de la domiciliul gravidei ca fiind total incorect, întrucât nu s-a asigurat că poate duce actul medical până la final, iar când a ajuns la complicații a fost nevoit să apeleze la colegii din rețeaua spitalicească.

''Eu mă angajez la un act medical/chirurgical atât cât știu că pot să duc eu acel act de la cap la coadă și nu mă angajez la o naștere dacă știu că sunt incapabil să rezolv și toate complicațiile. Este incorect dacă îmi asum că asist o femeie la naștere, dar dacă se complică, chem șeful de secție sau colegul sau prietenul să rezolve complicațiile. Mi se pare absolut incorectă abordarea în acest fel a problemei. În cazul unei nașteri la domiciliu este clar că nu o poți rezolva la domiciliu, moment în care trebuie să te adresezi unităților specializate de stat sau private. Deci trebuie să recurgi la ajutorul altor persoane'', a explicat Craina.

Pe de altă parte, medicul punctează că din moment ce gravidele au toate noțiunile necesare cunoscute și acceptă să nască acasă, își asumă riscurile și este clar că răspund într-un anumit procent și mod de orice deviație de la normal a situației.

''Nu știm care vor fi urmările cazului de luni. Deocamdată, copilul este stabil în secția ATI, este monitorizat permanent în incubator, dar prezintă un sindrom convulsiv, ceea ce traduce clar o hipoxie cerebrală. Despre consecințele pe termen scurt, mediu și lung este imposibil să dăm acum un verdict'', a concluzionat Marius Craina. AGERPRES